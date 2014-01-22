صبا به فکر شکستن طلسم پیروز نشدن در دیدارهای خانگی برابر داماش

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس تیم های فوتبال صبای قم و داماش گیلان با توجه به شرایط دو تیم در جدول رده بندی لیگ برتر یکی از مهمترین بازی‌های هفته بیست و چهارم رقابت های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور است که یکشنبه ششم بهمن‌ماه در مجموعه ورزشی یادگار امام شهر مقدس قم انجام می شود.

این بازی جدال تیم تیم یازدهم یعنی صبای قم و تیم دوازدهم جدول لیگ سیزدهم یعنی داماش گیلان است در حالی که داماشی ها 22 امتیازی هستند و صبایی ها با 23 امتیاز یک پله بالاتر از رقیب گیلانی خود تیم دوازدهم جدول رده بندی محسوب می شوند.

شاگردان عبدالصمد مرفاوی در تیم فوتبال صبای قم در آخرین مسابقه خود در رقابت‌های لیگ برتر نیز در خانه نتوانستند از پس میهمان خود یعنی تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان برآیند و در مجموعه ورزشی یادگار امام قم یک بر صفر باختند در حالی که قبل از آن نیز در خانه به تیم استقلال تهران و پیش از آن هم به نفت تهران به صورت متوالی باخته اند.

البته صبای قم از بازی‌‌های خارج از خانه دو هفته اخیر نتایج خوبی کسب کرده است، زیرا این تیم در هفته‌های هفتم و هشتم دور برگشت در دیدار با تیم‌های فجر شهید سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز توانست به نتایج خوبی دست یابد.

صبا این روزها با توجه به این نتایج روحیه خوبی دارد و به دنبال این است که در ادامه روند رو به رشد خود این هفته طلسم پیروز نشدن در دیدارهای خانگی مقابل تیم فوتبال داماش گیلان را با شکست این تیم در دوازدهمین بازی خانگی لیگ سیزدهم باطل کند.

نیازمند حمایت تماشاگران هستیم

مربی تیم فوتبال صبای قم در حاشیه تمرینات تیمش پیش از مصاف با داماش گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در هفته بیست و چهارم رقابت‌ها که در خانه مقابل تیم فوتبال داماش گیلان بازی داریم، حمایت تماشاگران خوب و فهیم قمی در انگیزه پیروزی و روحیه بازیکنان ما تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

ناصر بختیاری زاده عنوان داشت: ما در روزهای اخیر تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته ایم و بازیکنان ما می‌خواهند مزد تلاش خود را در بازی روز یکشنبه با کسب هفتمین پیروزی این فصل به دست بیاورند، بنابراین امیدوارم این اتفاق رخ داده و تیم ما بتواند در بازی‌های آینده امیدوارتر به میدان برود تا از جمع تیم های پائین جدول جدا شویم.

وی یاد آور شد: تیم بسیار خوبی داریم و با بدشانسی تا این هفته خوب نتیجه نگرفته ایم ولی با تعصبی که بازیکنان خوب تیم فوتبال صبای قم دارند، مصمم به مصاف تیم فوتبال داماش گیلان می رویم تا از این هفته به جمع آوری امتیازات بپردازیم.

گفتنی است: بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های فوتبال صبای قم و داماش گیلان که یازدهم و دوازدهم جدول هستند از ساعت 14:30 دقیقه روز یکشنبه ششم بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

