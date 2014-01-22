به گزارش خبرنگار مهر، میر احد حسینی چهارشنبه در دیدار با رئیس و تعدادی از کارکنان اداره شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی با بیان این مطلب افزود: بانک توسعه تعاون می تواند نقش آفرینی بیشتری در این حوزه داشته باشد چرا که این نهاد اقتصادی تنها بانک تخصصی بخش تعاون بشمار می رود.

وی با تاکید بر توجه ویژه به بانک توسعه تعاون اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف متعالی بخش تعاون باید تمام تلاش خود را برای حمایت از این بانک بکار گیریم و در مجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز سعی می کنیم زمینه ساز همکاری ها و تعاملات سازنده با این بانک باشیم.

حسینی به حوزه های فعالیت بانک توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: خدمات این بانک می تواند در سطح وسیعی در واحدهای تولیدی و صنعتی که به صورت دولتی اداره می شوند نیز تحت پوشش خدات بانکی خود قرار دهد که خدمات این حوزه می تواند در ارائه تسهیلات و منابع و تقویت و مشارکت و گردش مالی تعاونی ها و واحدها نقش به سزایی را ایفا نماید.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در ادامه به حمایت بانک توسعه تعاون از شرکت های تعاونی تاکید کرد و افزود: توجه به توانمندی سازی و حمایت از تعاونی‌ها به عنوان راهبردی مهم در اقتصاد کشور است و بانک توسعه تعاون به عنوان متولی حمایت از تعاونی‌ها نقش بی‌بدیل و انکار ناپذیری دارد.

وی همچنین در بازدید از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمالغرب کشور- تبریز با بیان ضرورت توجه به امر آموزش عوامل زیان آور در واحدهای تولیدی صنعتی افزود: برنامه های آموزشی برپایه تعلیمات و تحقیقات راهبردی استوار است.

حسینی در بازدید با بیان روند اجرای برنامه های آموزشی این مرکز خاطرنشاان کرد: تعلیمات و تحقیقات و پژوهش باید محور برنامه ریزی و اجرا آموزش های این مرکز باشد چرا که ادر این حوزه باید به دنبال اجرای برنامه های راهبردی و کاربردی توام با تحقیق و پژوهش بود.

وی با بیان ضرورت اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی در محیط کار افزود: در راستای حفظ و صیانت از نیروی ارزشمند کار آموزش مسئولان ایمنی و سالم سازی محیط کاری کارگران امری ضروری است و باید با بسترسازی لازم زمینه های تحقیق و تعلیم در حوزه های مختلف فراهم گردد تا به اهداف برنامه های پیش بینی شده نائل شویم.