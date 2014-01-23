«خسته نباشید» و « سرزمین کهن» را ببینید / جشنواره تئاتر فجر را فراموش نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلات آخر هفته که آغاز می شود، خانواده ها به دنبال بهترین راه برای گذراندان اوقات فراغت خود هستند. معمولا حضور در طبیعت، رفتن به مهمانی و یا حتی خرید از جمله تفریحات خانواده های ایرانی است. اما ما برای این هفته شما پیشنهادهای بهتری داریم. پیشنهادهای دوست داشتنی که در این هوای سرد و آلوده تهران می تواند داغ و دلچسب باشد، پیشنهادهایی از سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و حتی تلویزیون.

«خسته نباشید» یک فیلم خوب که می تواند خستگی هر مخاطب سینما را در آخر هفته رفع کند. کارگردانی این فیلم سینمایی افشین هاشمی و محسن قرائی بر عهده دارند و در آن بازیگرانی چون غوغا بیات، جلال فاطمی، یداله شادمانی، رویا افشار، حسام محمودی و نگار حسن زاده حضور دارند.

در خلاصه داستان «خسته نباشید» آمده است: زوجی جهانگرد که درگیر اختلافاتی با یکدیگرند، در میانه سفر خود در ایران با موسسه جهانگردی طرف قراردادشان به مشکل برمی خورند. مستخدم اخراجی هتلی که زوج جهانگرد در آن سکونت دارند به کمک پسرعمویش برای آنها نقشه ای می کشند.

اما این روزها، روزهای برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است، هر روز از ساعت 17 بعد از ظهر، 16 سالن تئاتر میزبان علاقه مندان به تئاتر است. البته علاوه بر آن در سطح مجموعه تئاتر شهر نیز، هر روز بعد از ظهر تئاترهای خیابانی در حال اجرا است که اگر برخی از تئاتر دوستان موفق به دریافت بلیت تئاتر مورد نظر خود نشدند، حداقل از دیدن این تئاترها لذت ببرند. پس حتما سری به مجموعه تئاتر شهر و دیگر سالن های نمایش در سطح شهر بزنید.

موسیقی دوستان به خصوص علاقه مندان به موسیقی سنتی ایرانی، این هفته می توانند به دیدن کنسرت عبدالحسین مختاباد بروند. این کنسرت قرار است روز پنجشنبه سوم بهمن ماه ساعت 21 در برج میلاد تهران برگزار شود. این کنسرت به همراه گروه ارکستر موسیقی رودکی برگزار می شود.

اما نوبت هم که باشد، نوبت هنرهای تجسمی است، این روزها نمایشگاهی از آثار غلامحسین نامی یکی از بزرگترین هنرمندان هنرهای تجسمی کشور با نام «شور سپید» در گالری بوم در حال برگزاری است. در این نمایشگاه آثاری از 50 سال فعالیت نامی در حوزه هنرهای تجسمی به نمایش گذاشته خواهد شد که برخی از آنها برای اولین به نمایش درآمده است.

نمایشگاه «شور سپيد» غلامحسين نامى در گالرى بوم واقع در خیابان ولیعصر، بالا‌تر از نیایش، ارمغان غربی، پلاک ۱۱ دایر است و علاقمندان می توانند تا روزهاى پايانى سال همه روزه به غیر از شنبه‌ها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ از این آثار دیدن نمایند.

صبر کنید هنوز تمام نشده، هرچند این روزها همه از تلویزیون فاصله گرفته ایم، اما گاهی سر زدن به این جعبه جادویی بد نیست، به خصوص وقتی قرار است از فردا پنجشنبه یک سریال تلویزیونی با نام «سرزمین کهن» به کارگردانی کمال تبریزی از شبکه سه سیما به نمایش در آید.

در این سریال بازیگران چون شهاب حسینی، محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، شبنم قلی خانی، ثریا قاسمی، پرویز پورحسینی، حسین محجوب، الهام حمیدی، فرهاد قائمیان، هنگامه قاضیانی، امیرآقایی، حسن پورشیرازی، جعفردهقان، جواد عزتی، بیتا فرهی، پژمان بازغی، فرشته صدر عرفایی، میترا حجار، رضا کیانیان و علی شادمان حضور دارند.

این سریال در خصوص زندگی پسر نوجوانی به نام «رهی» می‌ باشد که در اثر بمباران هواپیماهای متفقین در خلال اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، کلیه اعضای خانواده وی کشته می‌شود و وی ناچار به ادامه زندگی در خانواده ‌ای با گرایش‌های توده ‌ای می ‌شود. اما چندسال پس از ورود رهی به این خانه، نهضت ملی‌ شدن نفت به رهبری دکتر مصدق آغاز می شود و ...