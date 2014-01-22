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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۳

با برگزاری مانور "ساعت صفر"؛

آزمایش توانمندی اپراتورهای ارتباطی البرز در زمان زلزله/ اولین مانور کشوری در البرز اجرا شد

آزمایش توانمندی اپراتورهای ارتباطی البرز در زمان زلزله/ اولین مانور کشوری در البرز اجرا شد

کرج – خبرگزاری مهر: با برگزاری نخستین مانور کشوری "ساعت صفر" در استان البرز توانمندی های اپراتورهای ارتباطی البرز در زمان بروز زلزله مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر ابوالقاسم باقری مدیر کل ستاد بحران استانداری البرز پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای این مانور در اداره کل ارتباطات سیار استان البرز در جمع خبرنگاران چهار اصل پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله را مهمترین وظایف تعریف شده برای اپراتورها در زمان بروز حوادث و بلایای طبیعی عنوان کرد.

وی ادامه داد: سیستم های ارتباطی باید با همکاری دیگر دستگاه ها بتوانند در مواقع ضروری به خصوص در زمان بروز زلزله خدمات خود را به نحوی مطلوب ارائه کنند.

مدیر کل ستاد بحران استانداری البرز بر آمادگی کامل تمامی دستگاه های خدمات رسان در زمان بروز حواث به لحاظ موقعیت جغرافیایی البرز تاکید کرد و اظهار داشت: دستگاه ها به خصوص اپراتورهای ارتباطی باید به طور کامل آمادگی ارائه خدمات را در ساعات اولیه بروز حوادث داشته باشند.

سرعت راه اندازی شبکه های اضطراری، اطلاع از چگونگی ارتباط با شبکه های اضطراری در صورت قطع شدن شبکه اصلی، برنامه ریزی برای سرعت در عملکرد در مواقع اضطرار در مقایسه با شرایط عادی، میزان آمادگی در زمان بروز حادثه و ... از جمله مواردی بود که باقری به آنها اشاره کرد و در این مانور مورد سنجش قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در مانور "ساعت صفر" سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل حضور داشتند و عملکرد هر یک در نقاط پرتردد شهر مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف آنها سنجش شد.

کد مطلب 2219390

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