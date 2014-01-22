بیانیه وزارت خارجه ایران پیرامون کنفرانس ژنو2

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت خارجه ایران به این شرح است: جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی جدی از حضور گروههای تروریستی در سوریه معتقد است اولویت هرگونه تحرک منطقهای و بینالمللی در ارتباط با سوریه، باید براساس مقابله با تروریسم تعریف شود و بدیهی است که درستی و ضرورت برگزاری نشست ژنو نیز با چارهاندیشی جدی برای توقف تروریسم در سوریه، اثبات میشود. رشد تروریسم در سوریه خطری است که همه کشورهای منطقه و فرامنطقه را تهدید میکند. جنایتهای تروریستها علیه شهروندان سوریه، جنایت علیه بشریت است و حامیان تروریستها در قبال آن مسئولند و باید به تعهدات خود درخصوص قطع ارسال سلاح و نیروهای مسلح به داخل سوریه عمل کنند.
بیتردید معیار هر راهکار دموکراتیک، باید رای مردم سوریه از طریق مکانیزم انتخاباتی اطمینانبخش باشد. تضمین موقعیت هرگونه راه حال سیاسی، احترام به رای مردم سوریه است و تحمیل اراده خارجی بر اراده مردم سوریه، به بنبست منتهی خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران از وخامت اوضاع انسانی در سوریه ابراز نگرانی شدید مینماید و محاصره اقتصادی و اقدامات گروههای تروریستی عامل مهم این وضعیت میباشد و مراتب تاسف خود را از اینکه گروههای تکفیری شرایط انسانی نامناسبی را در سوریه به وجود آوردهاند و همچنان مورد حمایت خارجی هستند ابراز مینماید.
وزارت امور خارجه پیرامون برگزاری کنفرانس ژنو2 در سوئیس بیانیه ای صادر و تاکید کرد:اولویت هرگونه تحرک منطقهای و بینالمللی در ارتباط با سوریه، باید براساس مقابله با تروریسم تعریف شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت خارجه ایران به این شرح است: جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی جدی از حضور گروههای تروریستی در سوریه معتقد است اولویت هرگونه تحرک منطقهای و بینالمللی در ارتباط با سوریه، باید براساس مقابله با تروریسم تعریف شود و بدیهی است که درستی و ضرورت برگزاری نشست ژنو نیز با چارهاندیشی جدی برای توقف تروریسم در سوریه، اثبات میشود. رشد تروریسم در سوریه خطری است که همه کشورهای منطقه و فرامنطقه را تهدید میکند. جنایتهای تروریستها علیه شهروندان سوریه، جنایت علیه بشریت است و حامیان تروریستها در قبال آن مسئولند و باید به تعهدات خود درخصوص قطع ارسال سلاح و نیروهای مسلح به داخل سوریه عمل کنند.
نظر شما