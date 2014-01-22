روحانیون باید به دنبال تربیت و پرورش صحیح روح باشند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار جمعی از طلاب شهرستان شبستر که قبل از ظهر چهارشنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، با اشاره به این که شناختن خدا به لباس روحانیت و ظاهر نیست، اظهار داشت: عده ای ممکن است چندین سال که در حوزه‌های علمیه درس خوانده باشند اما هنوز خدا را نشناسند در حالی که عده‌ای که طلبه نیستند خدا را شناخته اند و خوش به حال این گونه انسان ها.

وی با بیان این که خداوند رسولان و ائمه اطهار(ع) را برای هدایت انسان‌ها ارسال کرده است، عنوان کرد: خداوند آیات قرآن کریم را آسان بیان کرده است تا ما آن را متوجه شویم.

استاد برجسته حوزه ابراز داشت: ما باید ابتدا خدا را بشناسیم زیرا اولین رزاق ما خدا است اما متاسفانه از همه دیرتر خدا را می‌شناسیم آن هم اگر بتوانیم و از عمل‌های ما مشخص است که هنوز به خداوند معرفت نداریم.

وی افزود: خداوند می‌گوید همه به سوی من بازگردانده می‌شوید و حسابتان در دست من است و هیچ چیز بر خداوند پوشیده نیست و سر و اخفا را می‌داند.

آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: اخفا همان چیزهایی است که وجود خارجی نداشته و کسی از آن اطلاعی ندارد‏، نیت های ما اخفا هستند و خداوند برای نیت‌های خوب پاداش می‌دهد.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان این که مهم این است که در دل و جان انسان روحانی باشد، ابراز داشت: یک روحانی باید این نیت را داشته باشد که به دنبال مادیات نیستم و روحم را که با چشم دیده نمی‌شود اما اثر آن را در جسم خود می‌بینیم، اهمیت بیشتری بدهیم.

وی با بیان این که خداوند احکام دین را ساده بیان کرده است، افزود: وضو و غسل باید با نیت صورت گیرد درحالی که شستن بدون داشتن نیت انجام می‌شود و انبیای الهی آمده اند تا ما فقط به ظاهر اهمیت ندهیم و به روح که مهم تر است و غدای آن معنویت و قرب الی الله است،‌ اهمیت زیادی بدهیم.

این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه روحانی واقعی کسی است که به دنبال تربیت و پرورش صحیح روح برود، عنوان کرد: باید از خداوند بخواهیم که به ما علم و کمال بدهد و روح را تقویت کرده تا بتوانیم مردم را ارشاد کنیم.