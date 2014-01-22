به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله شمقدری ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی را تشریح کرد و گفت :دهه فجر،‌ سرآغاز طلوع و نقطه عطف احیای اسلام و ارزشهاي اسلامي، مقطع رهايي ملت ايران از ظلمت طاغوت به نور ایمان و بخشي مهم از تاريخ ماست كه گذشته را از آينده جدا ساخته است.

وی ادامه داد:دهه فجر انقلاب اسلامی، آئينه اي است كه خورشيد اسلام در او درخشيد و اين دهه فجر بايد با عظمت هرچه تمام تر برگزار شود.

وی ضمن اشاره به اجرای برنامه های گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر سال جاری اعلام کرد: فضاسازی مناسب در سطح کتابخانه های عمومی،تجدید میثاق با شهداء و دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان معزز و سرکشی به خانواده های محروم و مستضعف از اهم فعالیت‌های این نهاد 100 درصد فرهنگی است.

شمقدری همچنین از برگزاری مسابقات کتابخوانی مکتوب و آنلاین ویژه اقشار مختلف از جمله دانش آموزان، اصناف، مادران و زنان خانه‌دار از طریق شبکه کتاب خوانان حرفه ای در این ایام خبر داد و اعلام کرد: برگزاری نمایشگاه‌های کتاب با موضوع انقلاب اسلامی و بازدید گروهی دانش آموزان از کتابخانه‌ها، از دیگر برنامه‌های دهه فجر در کتابخانه‌های عمومی استان است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ضمن اعلام خبر ویژه اهدای بسته های فرهنگی به مادرانی که در این ایام صاحب اولین فرزند می شوند بیان کرد: در ادامه برگزاری جشن های انقلاب اسلامی جلسه بررسی و تحلیل کتاب تقویم خراسان از مشروطیت تا انقلاب اسلامیدر کتابخانه شهید باهنر شهرستان مشهد برگزار می شود.

وی همچنین در ادامه به موضوع تقدیر از پایان‌نامه‌ها، تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با انقلاب اسلامی، امام و رهبری و ایثارگران، به عنوان برنامه‌های دهه فجر اشاره کرد.