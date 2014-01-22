گفتمان علم و فناوری بر اساس منویات رهبری باشد/ انتظار از دانشگاه تبریز رتبه ی زیر 500 در دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین امید ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه ی رئیس دانشگاه تبریز در تالار وحدت این دانشگاه با برشمردن وظایف و انتظارات خود از رئیس جدید دانشگاه تبریز گفت: خود کفایی دانشگاه ها جزو برنامه های اصلی وزارت علوم است و در این زمینه باید اعضای هیئت علمی با آموزش و ارتباط با صنعت بتوانند برای دانشگاه درآمد کسب کنند.

وی دانشگاه تبریز را دانشگاهی شایسته و درخور آذربایجان دانست و ادامه داد: در این سالها متاسفانه دانشگاه تبریز جایگاه خود را از دست داده و انتظار داریم تا مثل سال های نه چندان دور شاهد برتری این دانشگاه در دنیا و کسب موفقیت های علمی باشیم.

امید با بیان اینکه انتظار از دانشگاه تبریز رتبه ی زیر 500 در دنیا است، ادامه داد: برگرداندن اختیارات دانشگاه ها به خودشان با اولویت ترین برنامه های وزارت علوم است که در آینده شاهد آن خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه تبریز پتانسیل بالایی در تبدیل شدن به یک دانشگاه بین المللی را داراست، گفت: محیط های علمی باید آرام و پرنشاط باشند و انتظار می رود علی رغم سال های گذشته رشد افراطی و کوتاه بینی را در دانشگاه ها شاهد نباشیم.

امید با اشاره به اینکه دانشگاه نمی تواند به طور کامل وابسته به دولت باشد، گفت: در این زمینه باید مطالعات بیشتری انجام داد که یکی از انها می شود به کمک خواستن از مردم خیر باشد که در کوتاه مدت نتیجه ی مثبت دارد ولی باید برای بلند مدت دانشگاه ها برای خود منابع مالی ایجاد کنند.