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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۵

خزرایی به مهر خبر داد؛

اکران همزمان 32 فیلم جشنواره فجر در سینما 29 بهمن تبریز

اکران همزمان 32 فیلم جشنواره فجر در سینما 29 بهمن تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر امور سینمایی استان آذربایجان شرقی از نمایش همزمان 32 فیلم جشنواره فجر در سینما 29 بهمن تبریز خبر داد.

شهرام خزرایی چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر در ادامه اظهار داشت: فیلم های جشنواره فجر برای دوستداران و علاقمندان به صورت همزمان از 15 تا 25 بهمن در سینمای 29 بهمن تبریز پخش می شود که در صورت تکمیل بودجه برای تمامی هنرمندان رایگان خواهد بود.

وی زمان نمایش فیلم ها را بعداز ظهرها در سه سانس اعلام و خاطر نشان کرد: در هر سانس یک فیلم از آثار رائه شده به جشنواره پخش خواهد شد.

خزرایی همچنین اضافه کرد: این طرح یک موضوع کشوری بوده که با همکاری ارشاد، مجموعه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز و حوزه هنری استان در تبریز اجرا می شود.

مدیر امور سینمایی استان آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود خبر از نصب سیستم دیجیتال پخش در سالن یک سینما 29 بهمن داد و این مژده را به علاقمندان فیلم و جشنواره فجر داد که در شرایط مساعد و با کیفیت صدای بالا می توانند فیلم های جشنواره را تماشا کنند.

خزرایی در ادامه گفت: پیش بینی می شود تا فروردین ماه سال 93 سالن 2 سینما 29 بهمن با حمایت موسسه تبلیغات بهمن سبز مسئول سینماهای حوزه هنری خرداری شود.

کد مطلب 2219454

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