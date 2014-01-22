آزمون زبان انگليسي وزارت بهداشت فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، 970 نفر در این دوره از آزمون زبان انگليسي عمومي وزارت بهداشت ثبت نام کردند. اين آزمون داراي 100 پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل شامل 30 پرسش درك مطلب شنيداري، 40 پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و 30 پرسش درك مطلب نوشتاري و داراي 100 نمره بدون نمره منفي است.

كارت ورود به جلسه آزمون تا ساعت 24:00 روز چهارشنبه 2 بهمن ماه 92 از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي قابل دريافت خواهد بود.

پس از برگزاری آزمون كارنامه اينترنتي از ساعت 18 روز چهارشنبه 9 بهمن ماه 92 از طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دريافت است.

هر كارنامه اينترنتي داراي يك كُد ويژه به نام Certification Code است که درستي آن از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي قابل استعلام است.