196 واحد مسكوني ویژه مددجويان بهزیستی در استان زنجان افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رباب موحد، افزود: اين واحدهاي مسكوني در شهرهاي زنجان و ابهر و با اعتباري بالغ بر 7ميليارد و هفتصد و 20ميليون ريال در روز ورود معمار كبير انقلاب اسلامي به ميهن افتتاح خواهد شد.

دبیر ستاد برگزاری دهه فجر اداره کل بهزیستی استان زنجان اظهار داشت: گراميداشت دهه مبارك فجر با به صدا درآمدن زنگ انقلاب در كليه مهدهاي كودك استان آغاز گرديده و در اين مدت كودكان از طريق قصه گويي با مفاهيم ارزشي انقلاب اسلامي آشنا خواهند شد.

کارشناس اداره کل بهزیستی استان زنجان، با اشاره به آغاز به كار جشنواره فرهنگي - قرآني مهدهاي كودك تحت نظارت بهزيستي استان زنجان گفت: نمايشگاه نقاشي نماز و برپايي ايستگاه نقاشي كودكان با موضوع ورود امام خميني«ره» به خاك ميهن اسلامي از برنامه هاي جانبي اين جشنواره خواهد بود كه با هدف فرهنگ سازي برگزار مي گردد.

موحد، از كلنگ زني مجتمع فرهنگي آموزشي سالمندان در منطقه كوشكن زنجان خبر داد و گفت: اين مجتمع برای رفاه حال سالمندان و ايجاد شرايط زندگي بهتر براي سالمندان احداث مي گردد.

وي ايجاد فرهنگ سازي و زنده نگه داشتن ارزشها و باورهاي انقلاب اسلامي را در بين دانشجويان حائز اهميت عنوان نمود و خاطر نشان كرد: در همين راستا گفتمان آزاد دانشجويي با موضوع پيروزي انقلاب اسلامي در مركز علمي كاربردي اين اداره و با حضور دانشجويان برگزار خواهد شد.

کارشناس اداره کل بهزیستی زنجان، افتتاح مركز مشاوره غير دولتي، مركز سلامت روان محلي پديده و مركز بازتواني سرپايي معتادين باران بهاريرااز ديگر افتتاح هاي اين دهه مبارك در شهرستان خرمدره برشمرد و تصريح نمود: همزمان در شهرستان طارم نيز مؤسسه آواي مهر و كارگاه خياطي معلولين شروع بكار خواهند نمود.

موحد با اشاره به اهميت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در مناطق آسيب خيز استان زنجان گفت: پايگاه خدمات اجتماعي شهر زنجان در راستاي كاهش تصدي گري و تمركز زدايي بخش هاي دولتي تاسیس گردیده که با همكاري اجتماعات محلي سعي مي نمايد كيفيت زندگي مردم را بهبود بخشیده و رفاه اجتماعي را افزايش دهد.

جمع‌آوري 8 ميليارد ريال زکات در شهرستان زنجان

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از جمع‌آوري 8 ميليارد ريال زکات در شهرستان زنجان تا پايان آذر ماه امسال خبر داد.

اصغر پناهي اظهار کرد: زکات يکي از موضوعات مورد تاکيد در دين اسلام است و در آيات قرآني و روايات نقل شده از ائمه معصومان (ع) تاکيد بسياري بر اين موضوع شده است.

وي با اشاره به اينکه از مهم ترين اهداف جمع‌آوري زکات محروميت زدايي و کمک به محرومين است، اضافه کرد: دبيرخانه شوراي زکات در کميته امداد مستقر است و خوشبختانه با همکاري موجود سالانه اقدامات مختلفي در اين زمينه صورت مي گيرد.

مدير کميته امداد شهرستان زنجان با اشاره به برگزاري جلسات با کشاورزان عمده کار اذعان داشت: در اين جلسات توجيهي اهميت پرداخت زکات براي کشاورزان تبيين مي شود.

پناهی، همچنين به نصب بنرهاي تبليغي در سطح شهر و همچنين برگزاري مستمر جلسات شوراي زکات اشاره کرد و افزود: جلسات شوراي زکات با حضور ائمه جمعه و اعضاي کارگروه زکات برگزار مي شود.

وي در ادامه به جمع‌آوري 8 ميليارد ريال زکات در شهرستان اشاره داشت و گفت: مبالغ جمع‌آوري شده صرف امور محرومين و احداث پروژه هاي عام المنفعه مي شود.

فیلم "روز میهمانی" نخستین گام در جهت ورود به عرصه تولیدات سینمایی در زنجان

نویسنده و کارگردان مطرح زنجانی، گفت: ساخت فیلم کوتاه "روز میهمانی" به همت هنرمندان زنجانی نخستین گام در جهت ورود به عرصه تولیدات سینمایی در زنجان است.

نادر پناه زاده، شب گذشته (1 بهمن) در مراسم اکران فیلم کوتاه "روز میهمانی" اظهار کرد: "روز میهمانی" فیلم موفقی است که بدون تجهیزات حرفه ای فیلمسازی و با امکانات بسیار اندکی ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه تولید کنندگان این فیلم با تجهیزات ساده و اولیه اقدام به ساخت این اثر کرده اند، افزود: این فیلم اثبات می کند که هنرمندان استان زنجان قابلیت و توانایی ساخت تله فیلم و فعالیت در عرصه سینمایی را نیز دارند.

این هنرمند زنجانی با بیان اینکه ساخت فیلم روز میهمانی نخستین گام در جهت ورود هنرمندان استان به عرصه تولید کارهای سینمایی است، ابراز کرد: گروه سازنده این فیلم گروهی فعال و خلاق هستند که آثار تولیدی قبلی آنها نیز در جشنواره های مختلف کشوری موفق عمل کرده است.

وی با تاکید براینکه ساخت فیلم کار خیلی متفاوت و مشکلی است، عنوان کرد: در این عرصه تکنیک های مختلفی وجود دارد که کارگردان در راستای تولید اثر فاخر و موفق باید با تمامی آنها آشنایی داشته باشد که گروه سازنده فیلم "روز میهمانی" از این ویژگی ها را دارند.

پناه زاده با یادآوری اینکه فیلم "حال حافظ خوب است"، اثر هنری قبلی دو کارگردان فیلم "روز میهمانی" در دو جشنواره مهم و سراسری نماز و نیایش و تسنیم به عنوان بهترین فیلم انتخاب شده است، ادامه داد: این دو کارگردان جوان در گام اول ساخت آثار خود به جای اینکه به موقعیت بیندیشند به نیت و محتوای کار فکر می کنند.