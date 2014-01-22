ارزش10.6 ميليارد تومانی معاملات كالاهاي كشاورزي در بورس فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن طلعتي گفت: صادرات محصولات كشاورزي عليرغم نوسانات زياد و چالش تحريم هاي بانكي سالهاي اخير روند رو به رشد خود را همچنان حفظ كرده به طوري كه در سال 1380 ارزش صادرات بخش كشاورزي فقط 68 ميليون دلار بوده ولي در سال 1391 ارزش صادرات بخش كشاورزي به 311 ميليون دلار رسيده است.

وی به وضعيت معاملات كالاهاي كشاورزي دربورس كالايي درسال جاري اشاره كرد وافزود: حجم معاملات در كل كشور بالغ بر 87 هزار و 323تن و به ارزش83.8ميليارد تومان است كه اين رقم در استان فارس بالغ بر 12 هزار تن و ارزش معاملات برابر با 10.6ميليارد تومان تا پايان ديماه 92 بوده است.

وي به راه اندازي بورس كالاي كشاورزي درشهريور ماه 1383 اشاره كرد وافزود: تشكيل شركت بورس كالاي ايران درمهرماه1386،فرصتي مغتنم رابراي افزايش شفافيت،رقابت پذيري،استانداردسازي معاملات كا لاي كشاورزي فراهم آورده است.

اين مسئول تصريح کرد: در راستاي شفاف سازي و سالم سازي خريد و فروش محصولات در بورس كالاي كشاورزي خصوصا محصولات استراتژيك نظير ذرت، فارس موفق به ورودو عرضه محصولات ذرت دانه اي به بازار بورس به ميزان 500 تا هزار تن در سطح استان شده به طوري كه عرضه ذرت دانه اي در بازار بورس مورد استقبال بي نظير كشاورزان ذرت كار قرار گرفته است .

به گفته طلعتي جمع آوري مستمر اطلاعات بازار محصولات در سطوح مختلف بازار طي 15 سال اخير در سازمان جهاد كشاورزي استان، زير ساختي براي انجام تحليل هاي تخصصي و ارائه پيشنهادهاي اثر بخش براي رفع نارسائي هاي موجود بازار و برنامه ريزي كار آمد كنترل بازار بوجود آورده است.

وي افزود : براي هفت طرح بخش باغباني استان فارس بالغ بر 24 هزار و 474 ميليون ريال تسهيلات صندوق توسعه ملي سال 92 پرداخت شده است.

وي درخاتمه از ابلاغ اعتبار يارانه نهال به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان هاي استان خبر داد و گفت: بر اثر نوسانات دما، درسطح 24 هزار و769هكتارازباغاتمركبات شهرستانهاي لارستان، كازرون، رستم، داراب، جهرم، گراش و فيروزآباد بالغ بر 437 تن هزار و 284به محصول خسارت وارد شده است.

برگزاري گردهمايي و دوره آموزشي ملي ويژه كارشناسان روابط عمومي و امور بين الملل

گردهمايي و دوره آموزشي ويژه كارشناسان روابط عمومي و امور بين الملل مراكز آموزش جهاد كشاورزي كشور در مركز آموزش جهاد كشاورزي فارس برگزار شد

اين برنامه در قالب يك گردهمايي يك روزه و دو دوره آموزشي دو روزه بصورت مجزا از تاريخ 24 تا 26 دي ماه اجرا شد. در مراسم افتتاحيه اين گردهمايي پس از ارائه گزارش فعاليتهاي مركز آموزش جهاد كشاورزي فارس توسط حميدرضا محموديان فرد رييس مركز ، پيمان فلسفي رييس موسسه آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي گزارشي در خصوص فعاليتهاي اين موسسه در زمينه برنامه هاي روابط عمومي و امور بين الملل ارائه کرد.

در ادامه شاهين ميمندي نژاد مدير روابط عمومي موسسه در خصوص برنامه اين دوره آموزشي و هدف گذاري اجراي آن مطالبي بيان کرد.

پس از برگزاري گردهمايي مشترك كه با همكاري اجرايي مدير روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي فارس انجام شد، تعداد 59 نفر از كارشناسان روابط عمومي و امور بين الملل مراكز در دو دوره آموزشي مجزا با عنوان " كاربرد اينترنت و فناوري در روابط عمومي " و " اصول ارتباطات و همكاري هاي بين المللي" شركت کرده و با مطالب تخصصي آن آشنا شدند.