بازدید 550 هزار نفر از از زیارتگاه های دفاع مقدس کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی یوسفی راد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حالی طی 9 ماهه اول سال جاری بیش از 550 هزار نفر از اماکن زیارتی دفاع مقدس استان بازدید کردند که این میزان در سال گذشته مجموعا 700 هزار نفر بوده است.

وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر اقدامات خوبی در راستای فراهم کردن زیرساخت های اسکان کاروان های راهیان نور، صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: روزانه می توانیم پنج هزار نفر را در اردوگاه های سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری سپاه نبی اکرم (ص) اسکان دهیم.

سرهنگ یوسفی راد در ادامه به برگزاری جشنواره داستان کوتاه راهیان نور اشاره و اظهار داشت: این جشنواره با هدف راه اندازی هرچه بیشتر کاروان های راهیان نور و مردمی کردن این کاروان ها برگزار خواهد شد.

مسئول سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری سپاه نبی اکرم(ص)، زمان برگزاری این جشنواره را اسفند ماه سال جاری عنوان کرد و گفت: این جشنواره در رده های سنی 10 تا 20 سال، 20 تا 30 سال و 30 سال به بالا برگزار می شود و در هر رده سنی سه نفر برگزیده خواهند شد.

یوسفی راد، یادآور شد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره پایان بهمن ماه است و علاقه مندان می توانند آثار خود را به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تحویل داده و یا به آدرس الکترونیکی k.rahianenoor@chmail.ir ارسال کنند.

وی در پایان گفت: آثار ارسالی باید حداقل در دو صفحه و حداکثر 15 صفحه و به صورت تایپ شده و با درج مشخصات کامل نویسنده و شماره تماس باشد.