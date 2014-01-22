مالکیت خصوصی محیط زیست ترویج یابد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا ناصح بعد از ظهر چهارشنبه در همایش سمنهای محیط زیست فعال اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر مالکیت عمومی محیط زیست موجب تشدید دامنه تهدید آن شده است.

وی با بیان اینکه در مالیکت خصوصی مسئولیت منبع تحت تملک به عهده فرد گذاشته می شود، اضافه کرد: با توسعه این مهم افراد احساس مسئولیت و تعهد بیشتری نسبت به حفاظت از سرمایه های محیط زیستی خواهند داشت.

به گفته ناصح اجرای این طرح در قالب حمایت از سازمانهای مردم نهاد حامی محیط زیست و دخالت مردم در طرحهای حمایتی ممکن خواهد بود.

وی با بیان اینکه سمنهای محیط زیست اردبیل پتانسیل شاخصی برای اجرای طرحهای حمایتی دارند، تاکید کرد: بسیاری از سمنها نیازمند جهت گیری مناسب از سوی دستگاه های تصمیم ساز هستند.

پروژه شهروند سالم، شهر پاک اجرا شود

این مدرس با یادآوری اجرای کوتاه مدت پروژه شهروند سالم، شهر پاک با هدف ترویج آموزه های زیست محیطی به عموم مردم خواستار مشارکت سمنها در از سر گیری اجرای آن شد.

وی با تاکید به ضرورت آشنایی با راهکار های حفاظت از محیط زیست، اضافه کرد: در بسیاری از مواقع شهروندان به دلیل عدم اطلاع آلودگی های زیست محیطی را تشدید می کنند.

ضرورت گاز سوز کردن وسایل نقلیه

ناصح از جمله مهمترین دلایل ایجاد آلودگی را استفاده از وسایل نقلیه غیر استاندارد و سوخت غیر استاندارد عنوان کرد و افزود: 80 درصد آلودگی از این حوزه شکل می گیرد.

وی تاکید کرد: عدم استفاده از سوخت استاندارد موجب شده است این مهم به بحرانی برای آلودگی هوای استان تبدیل شود.

وی خواستار توجه به استفاده از وسایل نقلیه گاز سوز و برق سوز شد و تاکید کرد: قبل از آنکه هشدارهای محیط زیستی به بحران تبدیل شود باید چاره اندیشی شود.