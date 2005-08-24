احتمال بازگشت فرقه سنت پيوس دهم به كليساي كاتوليك پاپ بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، تاريخ دقيق اين ديدار تا كنون مشخص نشده است، اما براساس گزارشهاي واتيكان اين ديدار در اقامتگاه تابستاني پاپ پيش از پايان فصل تابستان انجام مي شود.

فلاي، ناظر ارشد انجمن «سنت يپوس دهم» ، همراه با چهار اسقف، كشيش و غير روحاني با پاپ بنديكت شانزدهم ديدار مي كند.

اسقف اين فرقه طي نامه اي ديدار با پاپ را كه بنا به درخواست فلاي صورت گرفته بود تأييد كرد.

اين ديدار احتمالاً روز 7 شهريور ماه صورت مي گيرد، اما دفتر پاپ تاكنون تاريخ ديدار را تأييد نكرده است.

براساس اظهارات منابع آگاه نزديك به اين انجمن، "فلاي" براي برگشتن كامل به كليساي كاتوليك روم از پاپ دو درخواست دارد: 1)چشم پوشي از افرادي كه از كليساي كاتوليك روم جدا شده اند و 2)بررسي احتمال برگزاري عشاي رباني سنت پيوس پنجم به زبان لاتين در هر كجاي دنيا بدون اجازه از مقامات كليساي محلي.