مسکن 22 درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان معاون وزیر مسکن و شهرسازی، محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری و ایزدی مدیرعامل عمران و بهسازی و جمعی از مدیران استانی و محلی ظهر چهارشنبه از پروژه های در دست اقدام ناحیه شهرک مهرگان بازدید کردند.

پژمان در جریان بازدید از شهرک مهرگان اظهارداشت: شهرک مهرگان یکی از پروژهای خوب و مهم استان قزوین است که با مطالعه اجرا شده است.

وی بیان کرد: با توجه به رضایتمندی ساکنان حمایت های خود را جهت تکمیل و تسریع پروژه های نیمه تمام و طرح های نیمه تمام خواهیم داشت و تسهیلات ویژه ای در این خصوص لحاظ خواهد شد.

مدیرعامل مسکن و شهر سازی، در ادامه از سهم 22 درصدی مسکن در اقتصاد کشور خبر داد و گفت: سهم مسکن در اقتصاد کشور بسیار بالاست.

معاون وزیر راه و شهرسازی، از پروژه های در دست اقدام شامل مسجد، مدرسه، پارک محله ای، سالن ورزشی، پارک درون شهری 22 هکتاری مهرگان واحد های های در دست اقدام فاتحان فجر و فضا های سبز مهر گان بازدید و از نزدیک از روند پیشرفت فیزیکی آن و همچنین مشکلات و نیازهای این شهر اطلاع پیدا کردند.

در حاشیه این مراسم یکی از مالک های واحد ها که از تعاونی 16 مهر بود با ابراز گلایه از عملکرد مسئولان به خصوص پیمانکار در خصوص اجرای نامطلوب پروژه ها توضیح داد که دیوارها مقاوم سازی نشده اند و احتمال فرو ریختن آنها زیاد است که معاون وزیر در محل حاضر و با مشاهده این مشکل سریعا خواستار توضیح مسئولان و پیگیری آن شدند.