به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «مکبث» به کارگردانی شهاب آگاهی و طراحیِ موسیقایی نوید گوهری در قالب مسابقه بین الملل جشنواره تئاتر فجر هفتم بهمن در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.

مهدی اعتماد سعید، سارا اکبری، نهال فرجادی، آرش فتاحی، محمدرضا علی اکبری، آرش صباغ و شهاب آگاهی بازیگران این اثر نمایشی هستند که بر اساس تراژدی «مکبث» نوشته ویلیام شکسپیر توسط محمد زارعی به نگارش درآمده است.

تراژدی «مکبث» شرح زندگی پر حادثه سرداری به نام مکبث است. دنکن پادشاه اسکاتلند، برای تقدیر از سردار پیروز (مکبث)، به قصر او وارد می‌شود تا شب را نیز در کاخ او سر کند. مکبث با تشویق و ترغیب همسرش لیدی مکبث، جادوگران و همچنین وسوسه نفس خویش، پادشاه مهمان را در خواب به قتل می‌رساند. با کشتن پادشاه حوادث بسیاری برای او رخ می‌دهد و مکبث مجبور به کشتاری بی‌رحمانه می‌شود اما در انتها خود او نیز کشته می‌شود.

گروه تئاتریِ پان به سرپرستی شهاب آگاهی و همکاری نوید گوهری که فارغ التحصیل موسیقی از کنسرواتوار تهران است این نمایش آلترناتیو را در جشنواره تئاتر فجر به صحنه خواهند برد.

متد منتخب گروه پان، متدی است که از چند سال پیش توسط گروه گارژنیتزه که از مهم‌ترین گروههای پیشتاز تئاتری در دنیا به حساب می آید، رواج یافته است. در این گونه جدید از تئا‌تر، ریتم، تمپو، هارمونی، کنترپوان و سایر سرفصل‌هایی که برای اهالی تئا‌تر واژه‌های آشنایی هستند روی صحنه نمودی عینی پیدا می‌کنند.

این نمایش دوشنبه هفتم بهمن ماه در دو نوبت 18:30 و 20 در بخش بین الملل جشنواره تئا‌تر فجر روی صحنه می‌رود.