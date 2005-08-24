فانونو : رژيم صهيونيستي مسئول گسترش سلاح اتمي درخاورميانه است//شارون تمام قوانين بين المللي را نقض مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، مردخاي فانونو دانشمند هسته اي رژيم صهيونيستي اسراييل در مصاحبه با روزنامه فرانسوي اومانيته درباره طرح خروج از غزه اظهار داشت: خروج از غزه كافي نيست و اسراييل بايد تمام اراضي اشغالي را به فلسطيني ها بازگرداند.



وي در ادامه افزود: درست است كه از آزاد شدن من از زندان اسراييل يك سال مي گذرد اما هنوز احساس مي كنم كه در زندان به سر مي برم. من از اين آزادي لذت نمي برم.

وي افزود: هم اكنون يك دادگاه اسراييلي در حال بررسي اتهامي براي من به دليل گفتگو با مطبوعات است و ممكن است به همين دليل به يك سال يا بيشتر زندان متهم شوم. آنان گفتگو با مطبوعات را براي من ممنوع كرده اند اما همانطور كه مي بينيد، من اين كار را انجام مي دهم.

مردخاي فانونو كه به دليل افشاي اطلاعات هسته اي رژيم صهيونيستي 18 سال در زندان اسراييل به سر برده است، گفت: هم اكنون تمايل دارم بتوانم از اسراييل خارج شوم تا احساس آزادي نمايم. اما مقامات اسراييل به دليل احتمال افشاي اسرار هسته اي اين رژيم مرا ممنوع الخروج كرده اند. اين فكر اشتباهي است چون من از همين جا هم مي توانم آنچه مي خواهم را انجام دهم.

وي افزود: درحالي كه اسراييل پيمان ان پي تي را امضا نكرده است مسئول هرگونه گسترش تسليحات هسته اي در منطقه مي باشد و بايد به كشورهاي منطقه و به ويژه ايران پاسخ دهد.

فانون گفت: اما از آنجايي كه اسراييل داراي سلاح هسته اي است با اتكاء به اين نيرو هر آنچه را به نفع خود است، در منطقه انجام مي دهد حتي اگر بر خلاف قوانين بين المللي باشد.

وي با اشاره به ادامه يافتن ساخت ديوار حائل كه يكي از بي توجهي هاي رژيم صهيونيستي به قوانين بين المللي است، اظهار داشت: همه جهان بايد بدانند كه اسراييل به قوانين بين المللي توجه ندارد و خودسرانه درباره همه چيز تصميم گيري مي كند.