بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در لیست دریافت سبد کالا / ورود اورژانس اجتماعی به شهرهای کوچک

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته نیز حوزه بهزیستی و رفاه شاهد اخبار و رویدادهای مهمی بود که چکیده ای از آنها را در گزارش پایان هفته مرور می کنیم.

محرومیت بازنشستگان تامین اجتماعی از دریافت سبد کالای دولت

بیش از یک ماه قبل خبر اختصاص سبد کالا از سوی سخنگوی دولت منتشر شد. در این طرح اقشار مختلف مانند شاغلان، بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح،کلیه کارگران مشمول قانون کار ،دانشجویان متاهل ، طلاب ، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و ... مورد حمایت دولت قرار گرفتند اما متاسفانه اسمی از بازنشستگان تامین اجتماعی در این میان دیده نشد و همین موضوع باعث ناراحتی و اعتراض آنان شد.

در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی در این هفته عنوان کرد که بازنشستگان تامین اجتماعی کمترین حقوق را دریافت می کنند و عدم تخصیص سبد کالا به بازنشستگان تامین اجتماعی ظلم و تبعیضی در حق این افراد است و درست نیست که دولت این افراد را از حمایت خود محروم کند.

وی از پیگیری نمایندگان مجلس خبر داد تاکید کرد اگر قرار است سبد کالا به افراد ضعیف ، آسیب پذیر و مورد حمایت نهادهای حمایتی تعلق گیرد بنابراین باید عدالت نیز رعایت شود و نباید بازنشستگان کشوری و لشکری از این سبد بهره مند شود اما به بازنشستگان زحمت کش تامین اجتماعی اختصاص پیدا نکند. جا دارد که مسئولان با مطالعه بیشتری اقدام کنند تا احساس بد دیده نشدن در بازنشستگان تامین اجتماعی بوجود نیاید.

ارائه سبد کالا به بازنشستگان حداقل بگیر

پس از این اعتراضات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در هفته جاری از پرداخت سبد کالای دولت به حداقل بگیران خبر داد و گفت: این سبد شامل همه بازنشستگان نمی شود و فقط به بازنشستگانی تعلق می گیرد که حداقل مستمری و حقوق را دریافت می کنند.

دکتر سید تقی نوربخش گفت: سبد کالا یکی از اقلام موثری است که دولت وعده داده است در دو نوبت پرداخت کند و این سبد به بازنشستگانی که حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند، اختصاص می یابد و تشخیص دهک‌های پایین برای دریافت سبد کالا با سازمان هدفمندی یارانه‌هاست اما در مورد سازمان تامین اجتماعی این مسئله شامل بازنشستگان نیز می‌شود و تنها اقشار ضعیف که حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند در بر می‌گیرد.

نوربخش در مورد عیدی بازنشستگان نیز اظهار داشت: عیدی مستمری بگیران در سال جاری یکماه زودتر یعنی در بهمن ماه پرداخت شود، اما هنوز مبلغ قطعی آن مشخص نشده و به محض تعیین مبلغ توسط شورا، عیدی پرداخت خواهد شد.

آغاز بررسی طرح اصلاح ساختارنظام بیمه سلامت

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این هفته از آغاز بررسی طرح اصلاح ساختار نظام بیمه سلامت با هدف توسعه بیمه همگانی خبرداد و گفت ‌با توجه به سیاست های دولت درخصوص تعمیم درگسترش بیمه همگانی سلامت وتاکید رئیس جمهوردرتحقق این امر نیازمند طرح جامعی هستیم که این موضوع در شورای عالی بیمه درحال بررسی است .

علی ربیعی افزود:‌ باهماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،‌ابعاد مختلف طرح با بهره گیری از نظرکارشناسان مجرب درحال بررسی است .

وزیرتعاون،‌کارورفاه اجتماعی ادامه داد: ‌این طرح باهدف کاهش پرداخت سهم بیماران با تجمیع اعتبارات سلامت تدوین شده است که سازمان بیمه سلامت به عنوان مجری ،‌ بیمه پایه را برای تمام آحاد جامعه فراهم می کند .ساختارنظام بیمه ای باید برای اجرای این طرح گسترده آماده تحول باشد واستانداردهای اجرایی طرح باید توسط سازمان بیمه سلامت ارائه گردد.

مذاکره با شرکتهای بیمه‌ای برای بیمه عمر بازنشستگان

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز در روزهای میانی هفته جاری از مذاکره با چند شرکت تجاری بیمه ای برای بیمه عمر و حوادث بازنشستگان تحت پوشش خبر داد و گفت: به زودی با برگزاری مناقصه ای، بازنشستگان تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار می گیرند.

علی اصغر بیات در مورد پرداخت هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی این سازمان گفت: این سازمان متعهد شده 20 درصد هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان را تقبل و در بخش بیمه درمان این افراد مشارکت کند. بر همین اساس سرانه هر فرد 4 هزار تومان می شود که سعی داریم با این عدد بازنشستگان را بیمه عمر و حوادث کنیم.

وی تاکید کرد: با چند شرکت تجاری بیمه ای در رابطه با بیمه عمر و حوادث مذاکره کرده ایم و باید در این مناقصه شرکتی که کمترین حق بیمه را دریافت می کند انتخاب و بازنشستگان را به آنها برای بیمه عمر و حوادث معرفی کنیم و طی روزهای آینده این مناقصه برگزار و شرکت مورد نظر معرفی می شود.

توزیع 10 میلیارد تومان بن خرید در بین مددجویان کمیته امداد و نیازمندان

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در این هفته از توزیع 10 میلیارد تومان بن برای خرید مددجویان تحت پوشش و نیازمندان از فروشگاه نوروزی خبر داد و گفت: در این فروشگاه اجناس به طور متوسط 30 درصد تخفیف دارند.

حسین انواری افزود: فروشگاه نوروزی کمیته امداد از اول بهمن ماه آغاز و تا 31 فروردین ماه ادامه دارد.در این فروشگاه 10 میلیارد تومان بن میان نیازمندان و مددجویان تحت پوشش توزیع می شود که 8 میلیارد تومان آن به طور مستقیم به مددجویان و 2 میلیارد نیز به موسسات خیریه برای توزیع ارائه می شود.

به گفته انواری، پیش بینی می شود در فروشگاه نوروزی امسال 25 میلیارد تومان فروش داشته باشیم که نسبت به سال گذشته از افزایش برخوردار است.

توزیع 8300 قلم کالا در فروشگاه نوروزی کمیته امداد

رئیس مرکز خدمات بازرگانی کمیته امداد امام خمینی(ره)، از توزیع 8 هزار و 300 قلم کالا در فروشگاه نوروزی این نهاد خبر داد.

امرالله حسینی افزود: در برپایی فروشگاه نوروزی کمیته امداد دستگاههای مختلفی مانند شرکت واحد، پلیس راهور و شهرداری همکاری کردند و تا کنون توانسته ایم 28 دوره از این فروشگاهها را برپا کنیم.

وی به اهداف برگزاری فروشگاه نوروزی اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید، ایجاد اشتغال، ارایه خدمات با قیمت و کیفیت مناسب از جمله اهدافی است که در این فروشگاه ها دنبال می شود.

رئیس مرکز خدمات بازرگانی کمیته امداد با اشاره به اینکه سال گذشته 73 غرفه در فروشگاه نوروزی برگزار شد، افزود: امسال توانستیم تعداد غرفه ها را افزایش داده و به 80 غرفه برسانیم.

ورود اورژانس اجتماعی به شهرهای کوچک

رئیس سازمان بهزیستی نیز اوایل هفته جاری نظارت شبانه روزی بر مراکز تحت پوشش و مهدهای کودک را در اولویت برنامه های سال آینده دانست و گفت: اورژانس اجتماعی در شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر راه اندازی می شود.

دکتر همایون هاشمی در مورد بودجه سازمان بهزیستی افزود: بودجه امسال سازمان در مقایسه با سال گذشته 36 درصد افزایش یافته است که البته امیدواریم به تصویب برسد و با نظر موافق نمایندگان مجلس بیشتر هم بشود.

وی گفت: بودجه سال 92 بهزیستی یک هزار میلیارد تومان بود که سال آینده این اعتبار یک میلیارد و 360 میلیون تومان است و اگر چه بودجه در بخش رفاه اجتماعی رشد قابل توجهی داشته است امادر شرایط فعلی جامعه هنور با تحقق حداقل خواسته ها فاصله زیادی داریم .

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: اولویت اول در بخش معلولان، توانمندسازی مبتنی بر جامعه و توسعه مراکز روزانه و همچنین توجه به مسکن، معیشت وبیمه این افراد است بطوریکه دراین راستا توسعه طرح مراقبان در منزل که در جهت رفاه حال معلولان بصورت گسترده اجرایی می شود.