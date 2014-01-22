11 تخت آی سی یو و سی سی یو در بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه راه اندازی می شود

محمد حسین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش رادیولوژی بیمارستان کوثر فعال هست اما متخصص ارتوپدی ندارد این در شان مردم این شهرستان نیست.

وی همچنین به مسئله اهمیت بهداشت و سلامت در جامعه اشاره کرد و اظهارداشت: جامعه پویا و توانمند در درجه نخست جامعه ای است که مردمان آن سالم و با نشاط باشند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: از شروط اساسی تحقق این مهم توجه اصولی به دو مسئله اساسی بهداشت و درمان است که پیوستگی و آمیختگی اساسی با یکدیگر دارند و زمانی نتیجه مطلوب حاصل می شود که هر دو اینها در کنار هم به ثمر بنشیند.

وی اذعان داشت: شاید از دیدگاه برخی مسئله بهداشت و درمان پرهزینه و باری بر دوش دولت ها به شمار می رود اما اگر نگاه درست به مسئله انداخته شود خواهیم دید بهداشت و درمان نه تنها یک امر هزینه بر بلکه یک ارزش افزوده و سرمایه ملی است چرا که در سایه حضور افراد سالم کار و تلاش در جامعه رونق و سایر نیاز های جامعه رفع می شود.

قربانی گفت: در نظام جمهوری اسلامی هم به لحاظ دینی که توجه و تاکید بسیاری به این مسئله مبذول شده است و هم به لحاظ انسانی و وظیفه حکومتی این امر بصورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین جایگاه قانون گزاری در کشور یکی از کمیسیون های تخصصی خود را به امر بهداشت و درمان اختصاص داده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در حال حاضر کمیسیون بهداشت و درمان یک کمیسیون کارآمد و توانا و خوشبختانه سه وزیر بهداشت نیز عضو این کمیسیون تخصصی هستند.