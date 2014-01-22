سقوط 61 پله ای شاخصه های محیط زیست کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی کیخواه در جلسه تودیع و معارفه مدیران کل محیط زیست اردبیل تصریح کرد: این مهم موجب شده است به عقیده برخی کارشناسان تهدید محیط زیست بیش از تهدید تحریمها تاثیر منفی در پی داشته باشد.

وی با بیان اینکه برنامه های توسعه در سالهای اخیر نتوانسته است آنطور که باید و شاید از محیط زیست حمایت و حفاظت کند، اضافه کرد: این در حالی است که مطابق قانون اساسی حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی و یک ضرورت است.

به گفته کیخواه عمده ضعفهای حمایتی از محیط زیست در حفاظت سیستمهای آبی کشور مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه در مدیریت سیستمهای آبی ایران در بین 132 کشور، رتبه 130 را کسب کرده است، اضافه کرد: بحران زیست محیطی باید جدی گرفته شده و برای آن تدبیر شود.

معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست خشکی دریاچه های ارومیه، هامون و بختگان را از ضعفهای مدیریتی برشمرد و افزود: برای سود سالانه 650 میلیون دلاری، غرامت سنگینی در خشکی دریاچه ارومیه پرداخت می شود.

برداشت مازاد 170 میلیارد متر مکعب آب

وی تاکید کرد: بحران اکوسیستمهای آبی محدود به دریاچه ها نبوده و از 650 سفره آب زیرزمینی کشور 290 مورد در وضعیت بدتری به نسبت دریاچه های خشک شده قرار دارند.

کیخواه با تاکید به اینکه منابع آب زیرزمینی به عنوان ذخایر احتیاطی برای روز مبادا است، تصریح کرد: با این وجود نزدیک به 170 میلیارد متر مکعب آب مازاد از سفره های زیر زمینی برداشت شده است.

وی افزود: اگر آلودگی 80 درصد از رودخانه ها به این موارد اضافه شود، تدبیر جدی برای مدیریت منابع آبی مورد نیاز است.

تغییرات اساس علمی ندارد

به گفته معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست تغییر و تحولات زیست محیطی با هدف حمایت از منابع آن بیشتر اساس علمی نداشته و به دنبال نتایج کوتاه مدت است.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توجه به نگاه کل نگر به حفاظت زیستی را در برنامه های خود لحاظ کرده است، اضافه کرد: محیط زیست نیازمند نگاه علمی و توام با دانش است.

کیخواه معتقد است از جمله حوزه های مورد توجه برای نگاه علمی ارائه مجوزه ها و ارزیابی ها است.

وی تاکید کرد: در ارائه مجوز باید منفعت عمومی و افق بلند مدت مورد نظر باشد.

تخریب سبلان با فعالیتهای معدنی

به گفته این مسئول استان اردبیل از جمله استانهای شاخص در برخورداری از نعمتهای زیست محیطی و در گروه مناطق بکر است.

معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید کرد: با این وجود در برخی حوزه ها به بهانه توسعه ظاهری از حفاظت زیستی غفلت شده است.

وی از جمله غفلتهای موجود را تخریب کوه سبلان با فعالیتهای معدنی عنوان کرد و افزود: دستاورد اقتصادی معادن در مقایسه با قیمت آثار طبیعی مانند سبلان بسیار ناچیز است.