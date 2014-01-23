۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۳

اولین ناوجنگی مدرن کشور مرمت و ساماندهی می‌شود

عملیات مرمت و ساماندهی کشتی پرسپولیس و فضای پیرامونی اش واقع در محوطه فضای باز موزه منطقه ای خلیج فارس به زودی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعتبار این پروژه ساماندهی و مرمتی از محل اعتبارات استان بوشهر تامین شده و عملیات مرمت آن به دست کارشناسان اداره کل و زیر نظر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی-فرهنگی انجام می شود.

 عملیات مرمت و ساماندهی شامل تثبیت اثر در وضعیت کنونی از لحاظ اکسیداسیون و رطوبت زدایی،ایجاد سایه بان استاندارد،و محوطه سازی جهت بازدید بهینه خواهد بود.

کشتی پرسپولیس به عنوان اولین ناوجنگی مدرن کشور در دوره قاجاریه و در سال 1890 از کشور آلمان خریداری شد و پس از آن به مدت 50 سال وظیفه حفظ و حراست از مرزهای آبی جنوب کشور را به عهده داشته است. این کشتی هم اکنون در محوطه فضای باز موزه منطقه ای خلیج فارس نگهداری می شود.

