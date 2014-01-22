کار برداشت پیاز خارج از فصل در شهرستان سرباز آغاز شد/ ایجاد 8 هزار نفر اشتغالزایی

شیرزاد کمالی در گفتگو با مهر اظهار داشت: کار برداشت محصول پیاز خارج از فصل از ابتدای ماه جاری در این شهرستان آغاز و تا اواسط فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری 2 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان سرباز به کشت پیاز اختصاص یافته است افزود: پیش‌بینی می‌شود از این میزان سطح زیر کشت بیش از 100 هزار تن محصول پیاز برداشت شود.

وی ادامه داد: در حالی که به دلیل وجود سرما در سایر کشور امکان تولید این محصول وجود ندارد تولید محصول پیاز در این شهرستان نقش موثری در تنظیم بازار و تامین نیاز شهروندان داشته و حاکی از پتانسیل این استان در تولید محصولات خارج از فصل است.

کمالی ابراز داشت: خزانه گیری محصول پیاز از تیرماه و مرداد ماه آغاز و انتقال نشا نیز در ماه‌های مهر و آبان صورت می‌‎گیرد و کار برداشت آن نیز از ابتدای بهمن ماه تا اواسط فروردین ادامه دارد.

وی با بیان اینکه به ازای هر هکتار در این شهرستان 50 تن پیاز برداشت می شود افزود: کار کاشت و برداشت این محصول برای تعداد 8 هزار نفر در این شهرستان اشتغالزایی ایجاد کرده است.

رییس جهاد سرباز بیان داشت: محصول تولیدی این شهرستان از بازار مناسبی برخوردار است و علاوه بر تأمین بازارهای داخلی به کشورهای همسایه پاکستان و افغانستان نیز صادر می شود.