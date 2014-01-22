روح الله اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: با توجه به اينكه بنده در نيم فصل اول و بازي دور رفت ايران جهان با كشاورز قزوين سرمربي تيم نبوده ام شناخت زيادي از كشاورز قزوين ندارم اما مي دانم كه آنها فوتسال را خوب مي فهمند و با برنامه بازي مي كنند ضمن اينكه كادر فني بسيار خوبي هم دارند.

وي با شاره به پنج برد پياپي تيم كشاورز قزوين گفت: بر خلاف آنها ما پنج باخت پشت سر هم داشته ايم اما با اين حال با اميد به برد وارد ميدان مسابقه با تيم حريف خواهيم شد و بچه هاي تيم همه تلاش شان را به كار خواهند بست تا بتوانيم در اين بازي خانگي پيروز ميدان شويم.

سرمربي تيم فوتسال ايران جهان مشهد با اشاره به مشكلات مالي تيمش گفت: ما از ابتداي فصل تاكنون دچار مشكل مالي بوده ايم و فكر نمي كنم هيچ كدام از تيم هاي حاضر در گروه ما با يك چنين مشكلاتي روبرو باشند به صورتي كه ما براي انجام مسابقات خارج از خانه با خودروي شخصي به ديگر استان ها سفر مي كنيم.

وي افزود: برادر بنده به عنوان مسئول تيم با انجام هزينه هاي شخصي و با دريافت وام توانسته ايران جهان را سر پا نگه دارد و در فصل جاري هيچ كدام از صنايع و موسسات مالي و اقتصادي مشهد و استان براي حمايت از اين تيم مشهدي پا پيش نگذاشتند.

اسلامي تاكيد كرد: نام تيم ما از اسم سالني كه در آنجا تمرين مي كنيم گرفته شده و ما حاضريم با ورود اسپانسر نام تيم مان را به نام حامي مالي تغيير دهيم تا بلكه از طريق حمايت هاي حامي مالي بتوانيم تيم را تا انتهاي فصل سر پا نگه داشته و در فصل آينده با قدرت بيشتري در ليگ حضور يابيم.

مسابقه تيم هاي ايران جهان مشهد و كشاورز قزوين در چارچوب مسابقات ليگ دسته يك فوتسال كشور ساعت 14 پنجشنبه سوم بهمن ماه جاري در سالن كوثر مشهد برگزار خواهد شد.