موسوي تبريزي: دوران مسووليت شوراي مركزي قبلي پايان يافته و فاقد رسميت است // در صورت تداوم فعاليت شوراي گذشته شكايت مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، نخستين نشست خبري هيات رييسه جديد خانه احزاب ايران روز چهارشنبه در دفتر مركزي اين خانه برگزار شد.

در اين نشست كه بدون حضور حسن غفوري فرد نايب رييس اول خانه احزاب ايران برگزار شد، حسين موسوي تبريزي رييس، امرالله شيخياني نايب رييس دوم و اعظم طالقاني و سهيلا مدارايي دو تن از اعضاي هيات رييسه سومين دوره خانه احزاب ايران به ارايه ديدگاه هاي خود و تبيين برنامه هاي آينده اين مركز صنفي پرداختند.

موسوي تبريزي در ابتداي نشست، خانه احزاب ايران را رابط قدرت و ملت و مجمع احزاب كشور دانست و فلسفه تشكيل اين مركز با حضور 140 حزب و تشكل سياسي را "ايجاد تعامل در احزاب داراي گرايش هاي سياسي مختلف داراي پروانه فعاليت" عنوان كرد.

عضو ارشد خانه احزاب ايران خاطر نشان كرد كه "اين مركز صنفي حق ندارد كار سياسي كند ، مگر آن كه مسايل سياسي كلان كشور را بدون ورود به مصاديق و نگرش هاي فردي و جناحي مورد بررسي قرار دهد و افرادي هم كه به مديريت اين مجموعه انتخاب مي شوند ، بايد در خدمت همه احزاب عضو باشند و آنچه كه با تغيير تركيب مديريت تغيير مي كند ، صرفا نحوه مديريت اجرايي مركز است".

وي افزود: در اساسنامه خانه احزاب ذكر شده است كه بايد دو سوم اعضاي شوراي مركزي تقاضاي مجمع عمومي فوق ‌العاده كنند و در آن تصميم گرفته مي شود كه انتخابات زودرس برگزار شود، در غير اين صورت برگزاري مجدد انتخابات شوراي مركزي غير قانوني است.

دبير كل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با انتقاد از كساني كه نسبت به روند برگزاري انتخابات دوره‌ سوم شوراي مركزي خانه احزاب اعتراض دارند، گفت : اين دوستان اقدام به خود كشي سياسي كرده ‌اند و اين كار آنها مانند اين است كه ‌آقاي خاتمي بگويد من انتخابات رياست جمهوري را نمي ‌پذيرم و هنوز رييس جمهوري هستم.

موسوي تبريزي ادامه داد: در صورتي كه انتخابات به علل مختلف انجام نشود، شوراي مركزي سابق حداكثر تا يك ماه مي تواند مسووليت اداره خانه احزاب را عهده دار شود تا انتخابات برگزار شود، اما هفت تن از اعضاي هيات رييسه مجمع عمومي اخير با راي هيات رييسه دومين دوره خانه احزاب انتخاب شدند و انتخابات را برگزار كرده اند.

وي ادامه داد: مجمع مذكور و ناظران وزارت كشور صحت انتخابات شوراي مركزي سومين دوره خانه احزاب را تاييد كرده اند و دوران مسووليت شوراي مركزي قبلي پايان يافته است و فاقد رسميت است.

اين فعال سياسي ، با اشاره به سير انتخاب هيات رييسه سومين مجمع عمومي خانه احزاب و برگزاري انتخابات شوراي مركزي جديد اين مركز تصريح كرد : شوراي مركزي جديد يك هفته بعد از انتخابات تشكيل جلسه داد و هيات رييسه و روساي كميته هاي هفت گانه را انتخاب كرد.

وي تاكيد كرد: بند اول منشور وفاق رعايت قانون و صيانت از حقوق احزاب و پذيرش انتخابات است، اما برخي دوستان با وجود آن كه هنوز چند ماه از زمان تصويب اين منشور نگذشته، حاضر نيستند فعاليت هاي خود را زير چتر منشور وفاق و به صورت قانوني انجام دهند.

رييس خانه احزاب ايران با اشاره به اظهارات اخير ابوالقاسم رئوفيان سخنگوي سابق خانه احزاب، مبني بر رسميت داشتن شوراي مركزي دومين دوره اين مركز گفت : اظهارات آقاي رئوفيان غير منطقي و فاقد استدلال است و شوراي مركزي گذشته نميتواند تحت اين عنوان فعاليت كند.

موسوي تبريزي خاطر نشان كرد كه چنانچه شوراي مركزي دومين دوره خانه احزاب با اين عنوان اطلاعيه داده و يا بخواهد فعاليت هاي خود را ادامه دهد، حق شكايت از آنان به دستگاه قضايي به علت سوء استفاده ازعنوان شوراي مركزي خانه احزاب ايران باقي است و هيات رييسه جديد قطعا وارد عمل خواهد شد.

رييس خانه احزاب ايران در ادامه سخنان خود با اشاره به بودجه احزاب كشور اظهار داشت : وزارت كشور 5 درصد از بودجه مصوب خود را در اختيار خانه احزاب قرار مي دهد و 5 درصد آن را خودش صرف اموراحزاب مي كند و باقي مانده بودجه نيز مستقيما در اختيار احزاب قرار مي گيرد.

موسوي تبريزي متذكر شد : بودجه خانه احزاب ايران صرف فعاليت هاي مختلف اين مركز از جمله ارايه خدمات به احزاب عضو و ايجاد شعب استاني و انجام امور اطلاع رساني و تامين نيازهاي احزاب مي شود و اعضاي شوراي مركزي براي انجام وظايف خود، حقوق يا پاداش دريافت نمي كنند.

رييس خانه احزاب ايران در پاسخ يبه سوالي در خصوص نحوه تعامل اين مركز با دولت جديد، گفت كه "خانه احزاب تعامل خود را با دولت ادامه خواهد داد و از نظر اعضاي اين مجمع صنفي اين كه رياست دولت با آقاي خاتمي باشد يا با آقاي احمدي نژاد، تفاوت ندارد".

موسوي تبريزي ادامه داد : احزاب عضو خانه احزاب ، پروانه فعاليت خود را از كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور دريافت مي كنند و ما با وزارت كشور در تعامل كاري و مالي هستيم و به همين دليل قصد داريم به تعامل سازنده و مثبت خود با مجموعه دولت به ويژه وزارتخانه هاي كشور و امور خارجه كه در گذشته نيز با خانه احزاب همكاري صميمانه داشتند، ادامه دهيم.

وي در عين حال تصريح كرد كه توسعه اين تعامل در گرو نحوه نگرش دولت آينده به احزاب است كه هنوز مشخص نيست كه به دنبال گشترش فعاليت احزاب كشوراست يا مي خواهد محدوده فعاليت نهادهاي مدني در همين اندازه باقي بماند.

موسوي تبريزي با بيان اين كه "رييس جمهوري گفته است كه فراجناحي است و به هيچ حزب و گروهي تعلق و وابستگي ندارد و صرفا مي خواهد قانون رعايت شود" افزود: اين كه مي گويند دولت جديد در انحصار چند گروه است و رابطه جاي ضابطه را مي گيرد و يا اين كه مي گويند عده اي خاص براي رييس جمهوري تصميم مي گيرند، بزرگ ترين توهين به رييس جمهوري است.

دبيركل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با انتقاد از برخي اصولگرايان كه موافق فعاليت احزاب و مطبوعات نيستند، ادامه داد : آنچه كه اخيرا از تريبون نماز جمعه اعلام شد كه "با آمدن دولت اسلامي احزاب و مطبوعات جايگاهي ندارند" ، بيانگر وجود تفكري در جامعه است كه با انديشه اي امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري سنخيت ندارد.

وي نگرش مذكور را نگرش غير شخصي ومتعلق به يك گروه دانست كه آنان را "انجمن حجتيه" معرفي كرد و افزود: ما اعضاي اين گروه را به خوبي مي شناسيم و مي دانيم كه آنان با افكار امام و رهبري مخالف هستند و تعريف خود را از "حكومت اسلامي" دنبال مي كنند.

رييس خانه احزاب ايران در خاتمه از حتمال تغيير زمان برگزاري همايش فصلي اين مركز سخن گفت و افزود : پيش از اين اعلام شد كه همايش فصلي خانه احزاب دهم شهريور ماه برگزار مي شود، اما برخي احزاب زمان برگزاري آن را مناسب ندانستد و چنانچه نظر آنان به تصويب شوراي مركزي برسد، زمان برگزاري همايش به آخر ماه جاري يا اول ماه آينده موكول مي شود.