به شرط پايبندي ايران به توافقنامه پاريس، دستان خود را به سوي ايران دراز مي كنيم / ايران براي ما كشوري قابل احترام است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، فيليپ دوست بلاژي در گفتگو با تلويزيون فرانسه گفت : آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره اينكه درباره فعاليت هاي حساس ايران به چه فكر مي كند، سوم سپتامبر (12 شهريور) اعلام خواهد كرد.



اشاره وي به گزارشي است كه قرار است آژانس درباره برنامه هسته اي ايران در آن نشست اعلام كند.



دوست بلاژي گفت : ما دستان خود را به سوي ايران دراز مي كنيم اما به شرطي كه اين كشور به توافقنامه پاريس كه بر تعليق فعاليت هاي حساس هسته اي تصريح مي كند، پايبند باشد.



وزيرامور خارجه فرانسه گفت : ايران براي ما كشوري قابل احترام است و با آن تعامل مي كنيم ما در اين زمينه پيشنهادهايي درباره برنامه هسته اي غير نظامي و فناوري و تجارت و بويژه درباره سازمان تجارت جهاني ارائه كرديم.



شايان ذكر است سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه شب گذشته از لغو نشست ماه جاري كشورهاي اروپايي درباره برنامه هسته اي ايران خبر داد .



اين سخنگو بدون اينكه به پايبند نبودن سه كشور اروپايي به تعهدات گذشته خود در قبال تهران اشاره كند، مدعي نقض توافقنامه پاريس از سوي ايران شد.



در پي ارائه پيشنهاد غيرقابل قبول از سوي سه كشور اروپائي به ايران كه در قبال آن خواستار پايان دادن به برنامه هاي هسته اي ايران شده بودند، جمهوري اسلامي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل اطلاع داد كه مي خواهد كار يو سي اف اصفهان را از سر بگيرد و اين مساله از سوي اروپا و غرب به منزله نقض توافقنامه پاريس تلقي گرديد.