سند همکاری آموزش و پرورش و حوزه هنري اردبيل امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس حوزه هنري استان اردبيل بعد از ظهر چهارشنبه در آئینی به همین مناسبت، شناخت توانمندي ها و ارتقا سطح تكنيكي و فني دانش آموزان در حوزه‌هاي هنري و ادبي را از اهداف اين تفاهم نامه عنوان کرد.

ساسان ناطق افزود: تجليل از دانش آموزان هنرمند، ايجاد انگيزه، تلاش در جهت تقويت روابط و بازآموزي مربيان پرورشي، تربيتي، هنري و دانش آموزان مستعد از ديگر اهداف امضاي اين تفاهم نامه مي باشد.

وی شناسايي و تربيت خلاقيت هاي هنري را در بین نوجوانان و جوانان از اصلي ترين هدف حوزه هنري برشمرد و تاکید کرد: حمايت از توليد كتاب، فيلم، سرود، نمايش و برگزاري نمايشگاه توسط دانش آموزان از دیگر محورهای همکاری براساس این سند خواهد بود.

رئيس حوزه هنري استان با اشاره به ضرورت و اهميت پرورش نسل جديد استعدادهاي جوان برپايه معرفت و ارزش هاي اسلامي یادآور شد: ترغيب و ترويج به مطالعه و كتابخواني در ميان دانش آموزان وخانواده هاي آنها، نشان دادن جاذبه هاي هنر ديني و متعهد و تعامل بين علما و فرزانگان و نخبگان استان و كشور جزو اصلي ترين برنامه هاي حوزه هنري اردبيل است.

وي با اشاره به فعالیت های حوزه هنری در این زمینه عنوان کرد: ایجاد زمينه برای رشد استعدادها و شكوفايي خلاقيت هاي هنري، شناسايي، تربيت و تقويت علمي و عملي علاقمندان و هنرجويان از رسالت و ماموريت مهم حوزه هنري است.

سپهري مديركل آموزش و پرورش استان اردبيل نیز در این مراسم برقراري ارتباط با مراكز فرهنگي را يكي از اولويت هاي كاري اين مركز عنوان كرد و افزود: جلب مشاركت، صرفه جويي در زمان، تسهیل كارها و داشتن برآيندي اثر بخش از برنامه هاي مشترك از اهدافي است كه آموزش و پرورش با امضاي اين تفاهم نامه دنبال مي كند.