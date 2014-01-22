20 درصد روستاهای سمیرم فاقد طرح‌ هادی روستائی هستند

به گزارش خبرنگار مهر مجتبی حاتمی ظهر امروز در اولین جلسه این کلاس آموزشی که در سالن اجتماعات مدرسه فدک برگزار شد با اعلام این خبر اظهار داشت: روستاهای فاقد طرح هادی هم در شرف برنامه ریزی برای طراحی و اجرای طرح هادی هستند.

وی افزود: از آنجائیکه فقدان برنامه اصولی و صحیح مهمترین عامل برای فقدان موفقیت دهیاران در مسیر اجرای طرح هادی است پس بزرگترین وظیفه دهیاران برای اجرای برنامه های طرح هادی روستائی داشتن برنامه صحیح و اصولی است.

مسئول امور فنی فرمانداری شهرستان سمیرم بیان داشت: هرکدام از دهیاران که برای اجرای طرح هادی روستائی وارد عمل می شوند باید ذهنی پویا خلاق و فعال و روشن داشته باشند و همچنین برنامه های هدفمند و آگاهانه را دنبال کنند.

حاتمی سیاستگذاری های برنامه ای را در دو بخش توسعه و عمران در چهار بخش ملی، منطقه ای، شهری و روستائی توصیف کرد و گفت: برنامه ریزی های قابل اجرا از نظر مدت اجرا به سه دسته کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت قابل تفکیک هستند.

وی گفت: برنامه های بلند مدت عمدتا ده تا بیست و پنج سال و برنامه های میان مدت عمدتا بین سه تا هفت سال و برنامه های کوتاه مدت نیز به طور معمول یک تا سه سال طول می‌کشد.

مسئول امور فنی فرمانداری سمیرم با تاکید بر اینکه برنامه های طرح های هخادی روستائی 10ساله است و تا 10سال پس از طراحی شدن اعتبار دارد اذعان داشت: هدف نهائی از برنامه های طرح هادی روستائی توسعه روستا از هر جهت است.

وی تصریح کرد: در گذشته طرح کالبدی هم برای روستا اجرا می شده است که هم اکنون منسوخ شده است و فقط طرح هادی اجرا می شود .

حاتمی در بخش دیگر سخنان خود به تشریح شیوه برنامه ریزی شهری پرداخت و گفت: این برنامه برای سطح یک شهر طراحی و اجرا می شود و اکثر مسائل شهری را شامل می‌شود.

وی افزود: هر شهر دارای یک طرح جامع و طرح تفصیلی است اما از آنجائیکه افق طرح تفصیلی شهر سمیرم تمام شده است اکثر مشکلات فعلی شهر سمیرم هم از فقدان برنامه ناشی می‌شود.

مسئول امور فنی فرمانداری سمیرم تصریح کرد: بیش از هفتاد درصد از مشکلات سمیرم به خاطر نداشتن طرح جامع و طرح تفصیلی شهر است .