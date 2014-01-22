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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۸

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بیست و سومین دوره مسابقات قرآنی ویژه عشایر و روستائیان گیلان برگزار شد

بیست و سومین دوره مسابقات قرآنی ویژه عشایر و روستائیان گیلان برگزار شد

رشت - خبرگزاری مهر: بیست و سومین دوره مسابقات قرآنی ویژه عشایر و روستائیان گیلان در مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س) شهر رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گیلان در خصوص این مسابقات گفت: این رقابت ها هر ساله در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به منظور بهره مندی هر چه بیشتر روستائیان و عشایر از برکات کلام الهی برگزار می شود.

حجت الاسلام روح الله موسوی با اشاره به شرکت 250 نفر در این مسابقات اظهار داشت: در این دوره آقایان در بخش حفظ کل و قرائت و بانوان در بخش حفظ کل و مفاهیم رقابت به رقابت پرداختند.

وی در ادامه از حضو هفت داور بین المللی برای قضاوت این رقابت ها خبر داد و افزود: چهار داور در بخش آقایان و سه داور ویژه بانوان در نظر گرفته شد.

جانشین کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گیلان عنوان کرد: ضمن اعطای جوایزی به نفرات اول تا سوم هر رشته، نفر اول هر بخش به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.

وی ادامه داد: مرحله پایانی بیست و سومین دوره مسابقات قرآنی ویژه عشایر و روستائیان 16 و 17 بهمن ماه سال جاری در مشهد مقدس و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) برگزار می شود.

موسوی همچنین با بیان اینکه کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گیلان طی دو سال گذشته با شرکت در این مسابقات توانست مقام دوم در سطح کشور را کسب کند، یادآورشد: هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی نخبگان قرآنی و نیز توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در روستاهاست.

کد مطلب 2219644

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