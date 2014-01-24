محمد مهدی طباطبایی‌نژاد دبیر نهمین جشنواره فیلم «100 ثانیه‌ای» در توضیح اهدای جایزه به فیلم اخلاق‌مدار که توسط کارگردان‌های فیلم اولی ساخته شده است به خبرنگار مهر گفت: طق آخرین تصمیم‌هایی که شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم‌های «100 ثانیه‌ای» گرفته قرار است در این دوره از جشنواره به بهترین کارگردان فیلم اولی، بازیگر و فیلمنامه‌نویس که آثاری با موضوعات اخلاق‌محور تهیه کرده و به جشنواره فرستاد‌ه‌اند، جایزه ویژه‌ای اهدا شود.

وی در ادامه صحبت هایش با اشاره به نحوه انتخاب این آثار گفت: انتخاب بهترین فیلم اخلاق‌محور در بخش کارگردان‌های فیلم اولی به منظور تشویق و حمایت از فیلمساز برای ادامه این نگاه اخلاق‌مدار به جامعه پیرامون است و قرار است از بین 50 سینماگر این آثار انتخاب و به بهترین فیلم جایزه ویژه جشنواره فیلم‌های 100 ثانیه ای اهدا شود.

طباطبایی‌نژاد در توضیح جایزه‌ای که برای این بخش ویژه جشنواره فیلم‌های «100 ثانیه ای» در نظر گرفته شده است، گفت: قرار است به بهترین فیلم که در حوزه سینمای اخلاق‌مدار ساخته شده است 4 میلیون تومان جایزه نقدی و لوح تقدیر جشنواره را اهدا کنیم.

این مدیر سینمایی درباره تعداد آثاری که به نهمین جشنواره فیلم‌های «100 ثانیه‌ای» رسیده است، بیان کرد: 1540 فیلم در حوزه های محتلف سینمای مستند، داستانی، انیمیشن به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و ستاد بازبینی آخرین مراحل انتخاب آثار را از سر می گذرانند و قرار است بعد از جشنواره سی و دوم فجر داوری ها انجام شود.

دبیر نهمین جشنواره فیلم 100 ثانیه ای در پایان صحبت های خود با اشاره به تاریخ برگزاری این دوره از جشنواره گفت: نهمین جشنواره فیلم‌های «100 ثانیه‌ای» از تاریخ 7 تا 9 اسفند در سینما آزادی و مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره در تاریخ 9 اسفندماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.