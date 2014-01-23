آب با کیفیت یکسان در شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر اکبری با اشاره به 640 متر اجرای اتصالات خطوط رفت و برگشت چاه های شماره 11 ، 7 و 1 فلمن به منابع هزار جریب ، پیلاف و گورت اظهار داشت: برخورداری مردم استان اصفهان از کیفیت یکسان آب از اولویت های شرکت بوده است و به منظور توزیع عادلانه آب از نظر کیفی و هم از لحاظ فشار آب چاه های فلمن شماره 11 ، 7 و 1 به منابع هزار جریب ، پیلاف و گورت انتقال یافت .

وی افزود : انتقال آب چاه های شماره 11 ، 7 و 1 فلمن با اجرای 640 متر لوله های هزار فولادی صورت گرفت و آب این 3 چاه با لوله هایی به قطر 1400 ، 100 و 800 میلی متر به منابع هزار جریب ، پیلاف و گورت متصل می شود و با مختلط شدن با آب این منابع که از تصفیه خانه باباشیخعلی است آب با کیفیت یکسان به شهرهای تحت پوشش طرح اصفهان بزرگ توزیع می شود.

اکبری به چگونگی اجرای این عملیات اشاره کرد و بیان داشت : اجرا و اتصال خطوط انتقال آب چاه های فلمن به منابع بدون هیچ گونه قطعی آب صورت گرفت و بیش از 2 ماه به طول انجامید و با وجود اینکه در مسیر اجرای این پروژه تأسیسات زیربنایی زیادی وجود داشت اتصالات و حذف برخی از خطوط انتقال با موفقیت انجام گرفت .

مدیر آبرسانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت : اتصال خطوط رفت و برگشت آب چاه های فلمن به منابع هزار جریب ، پیلاف و گورت مزیت هایی همچون دسترسی پایدار به آب را امکان پذیر می کند چراکه به دلیل وقوع خشکسالی های پیاپی در چندسال اخیر برخی از چاه های فلمن در اصفهان خشک شدند و مناطق تحت پوشش آنها بعضاً با قطعی آب مواجه می شدند ولی هم اکنون با اتصال خطوط انتقال چاه های فلمن به منابع دیگر مشکل قطعی آب تنها مختص به مناطق خاص در برخی از فصول سال نیست و توزیع عادلانه آب به صورت همه جانبه در استان اصفهان صورت می گیرد .



