به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خصوصی ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: از آغاز اجرای طرح زمستانه امداد و نجات تاکنون یک هزار و 663 نفر از مصدومان حوادث از خدمات امدادی جمعیت هلال احمر گیلان بهره مند شدند.

وی اظهارداشت: با اجرای طرح زمستانه امداد و نجات هلال احمر از بیستم آذرماه در 19 پایگاه ثابت، سیار، موقت (دریایی - هوایی – جاده ای و کوهستان) در نقاط حادثه خیز و پرتردد استان تاکنون مصدومان، حادثه دیدگان جاده ای، دریایی،کوهستان و در راه ماندگان در برف و کولاک از خدمات امداد و نجات و کمک های اولیه هلال احمر استان در سراسر شهرستان های گیلان بهره مند شدند.

وی ضمن تاکید بر رعایت نکات ایمنی به منظور پیشگیری از وقوع حوادث اظهار داشت: هموطنان در هنگام وقوع حوادث و در صورت نیاز به خدمات امدادی با تلفن 112 ندای امداد تماس حاصل و از خدمات امداد و نجات هلال احمر گیلان به صورت رایگان بهره مند شوند.

خصوصی یادآورشد: طرح زمستانه امداد و نجات امسال با همکاری بیش از هشت هزار و 550 امدادگر و نجاتگر داوطلب هلال احمر و سازمان های اورژانس، پلیس راه و راهداری به اجرا در آمد.