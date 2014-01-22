  1. استانها
  2. گیلان
۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۹

خصوصی:

1600 نفر از مصدومان حوادث از خدمات امدادی هلال احمر گیلان بهره‌مند شدند

1600 نفر از مصدومان حوادث از خدمات امدادی هلال احمر گیلان بهره‌مند شدند

رشت – خبرگزاری مهر: مدیر عامل هلال احمر گیلان از امداد رسانی به بیش از یک هزار و 600 نفر در طرح زمستانه هلال احمر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خصوصی ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: از آغاز اجرای طرح زمستانه امداد و نجات تاکنون یک هزار و 663 نفر از مصدومان حوادث از خدمات امدادی جمعیت هلال احمر گیلان بهره مند شدند.

وی اظهارداشت: با اجرای طرح زمستانه امداد و نجات هلال احمر از بیستم آذرماه در 19 پایگاه ثابت، سیار، موقت (دریایی - هوایی – جاده ای و کوهستان) در نقاط حادثه خیز و پرتردد استان تاکنون مصدومان، حادثه دیدگان جاده ای، دریایی،کوهستان و در راه ماندگان در برف و کولاک از خدمات امداد و نجات و کمک های اولیه هلال احمر استان در سراسر شهرستان های گیلان بهره مند شدند.

وی ضمن تاکید بر رعایت نکات ایمنی به منظور پیشگیری از وقوع حوادث اظهار داشت:  هموطنان در هنگام وقوع حوادث و در صورت نیاز به خدمات امدادی با تلفن 112 ندای امداد تماس حاصل و از خدمات امداد و نجات هلال احمر گیلان به صورت رایگان بهره مند شوند.

خصوصی یادآورشد: طرح زمستانه امداد و نجات امسال با همکاری بیش از هشت هزار و 550 امدادگر و نجاتگر داوطلب هلال احمر و  سازمان های اورژانس، پلیس راه و راهداری به اجرا در آمد.

کد مطلب 2219654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه