به گزارش خبرنگار مهر، رحیم حب‌نقی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ارومیه تاسیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در دانشگاه اولویت کاری مدیریت جدید طی هفته های آینده دانست و افزود: با توجه به بحان کم آبی دریاچه ارومیه و دخیل بودن عوامل مختلف در ایجاد این بحران راه‌اندازی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ضروری است.

وی با اشاره به فعال بودن پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی در دانشگاه ارومیه و موفقیتهای علمی این پژوهشکده ها در تولید و پرورش سیست آرتمیا، اظهار داشت: کاهش نزولات جوی، راندان پائین آب در بخش کشاورزی، سدسازی و... از جمله عوامل بحران دریاچه ارومیه که امیدواریم با تاسیس این پژوهشکده راهکارهای علمی برای کاهش بحران کم آبی این پارک ملی ارائه شود.

رئیس جدید دانشگاه ارومیه همچنین از پیگیری دستورات وزیر علوم مبنی بر برداشتن گام‌های علمی موثر جامعه دانشگاهی آذربایجان غربی برای حل بحران دریاچه ارومیه با راه اندازی این پژوهشکده خبر داد و گفت: همچنین ارتباط موثر با صنعت، از برنامه‌های کاری مدیریت جدید دانشگاه بوده که امیدواریم با همکاری تمامی دانشگاهیان در این خصوص موفق باشیم.

بودجه دولتی دانشگاه ارومیه جوابگوی نیازها نیست

حب نقی با اعلام اینکه متاسفانه بودجه دولتی دانشگاه ارومیه کافی نبوده و جوابگوی نیازها نیست، ادامه داد: باید برای کسب بودجه های بیشتر، ارتباط دانشگاه با صنعت را روز به روز افزایش داده که اجرای طرح های پژوهشی از جمله اقداماتی است که می توان در این خصوص انجام داد.

وی عنوان کرد: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و ایجاد فضای فرهنگی باز در دانشگاه را نیز در دستور کار خود داریم ولی از هرگونه فعالیتی که موجب بروز تفرقه در دانشگاه شود، جلوگیری می‌کنیم.