بودجه عمرانی سال 93 استان گلستان محدود شده است

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در لایحه بودجه سال 93 که دولت یازدهم به مجلس ارسال کرده است 60 درصد از بودجه عمرانی در چهار استان محدود شده است.

وی تصریح کرد: ما در حال تلاش و پیگیری هستیم تا آنچه حق ما از قسمت استان های محروم است را بتوانیم دریافت کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس قانون حداقل 2 درصد درآمد کشور از منبع فروش نفت باید در اختیار استان های محروم قرار بگیرد که با توجه به محرومیت استان گلستان تلاش ما دریافت این بودجه از دولت است.

صابری بیان کرد: آنچه مشخص است و به آن اشراف داریم این است که بودجه دولت محدود است و پروژه های عمرانی فراوان و دولت به اندازه رفع همه مشکلات کشور توانایی مالی ندارد لذا تلاش ما بر طرف کردن برخی از این مشکلات است.

وی در پایان با اشاره به برگزاری همایش شوراها و دهیاران در این منطقه گفت: به اعتقاد بنده مهمترین افراد به عنوان مشاوره دولت شوراهای اسلامی و دهیاران هستند.