تغییر مدیریت دانشگاه آزاد نگاه فرهنگی را متبلور کرد/ فعالیت فرهنگی دانشگاه ها در حد اردو بود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه حجت الاسلام مرتضی اشراقی با حضور در شهریار از دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان بازدید کرد.

مسئول نظارت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در این دیدار چند ساعته که به منظور بررسی و رفع مشکلات فرهنگی دانشگاه و دانشجویان صورت گرفت، اظهار داشت: بنای سیستم جدید دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با فرهنگ، ارتقای سطح کیفی این جایگاه در مراکز دانشگاهی است که به این منظور اقدامات و برنامه هایی نیز در دست تدوین و تنظیم قرار گرفته که توسط بازوان اجرایی ما در دانشگاه ها محقق خواهد شد.

461 واحد دانشگاه آزاد مورد نظارت و ارزشیابی فرهنگی قرار می گیرند

این مسئول عنوان کرد: طی پیشنهادی مقرر شد هیاتی برای نظارت و ارزشیابی فرهنگی 461 واحد دانشگاهی تشکیل شود که این هیات در آغاز فعالیت خود به استانهای البرز، قم و اصفهان سفر کرد و هم اکنون نیز در چهارمین سفر خود به شهریار آمده است.

وی ادامه داد: توجه به فرهنگ بحثی ریشه ای است که اگر بخواهیم آن را بررسی کنیم و بدانیم چرا در دانشگاه های ما به مسائل فرهنگی کمتر پرداخته می شود، باید به دوران دارالفنون و بدو تاسیس دانشگاه در زمان امیرکبیر برگردیم چراکه به اعتقاد بنده نقطه شروع مهمتر جلوه دادن مباحث آموزشی و پژوهشی نسبت به مسائل فرهنگی و پرورشی به این زمان بازمی گردد.

پرورش اخلاقی و نگاه مذهبی دانشجویان مورد توجه قرار گیرد

اشراقی گفت: متاسفانه هم اکنون نیز بیشتر توجهات در سیستم آموزشی ما به کیفیت آموزش و کمیت دانشجویان معطوف است و به هیچ چیز دیگری غیر از این مسائل فکر نمی شود، پرورش اخلاقی، انسانی و نگاه مذهبی دانشجویان را وظیفه خانواده و جامعه می دانند، در واقع معتقدند وظیفه دانشگاه به عنوان یک بنگاه علمی، بحث آموزش است.

مسئول نظارت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: این مسائل موجب شده بود که طی سالهای گذشته معاونت فرهنگی در دانشگاه های بسیار کوچک باشد و به حدی بود که به این مقوله به عنوان یک موقعیت خرج تراش یا جایی که فقط باید هزینه کرد و برای ما برگشتی ندارد، نگاه می کردند.

این مسئول متذکر شد: این نگاه ها موجب شد تا روسای واحدهای فرهنگی به دلیل اینکه گمان می کردند در کار فرهنگی هزینه های گزافی است، از این قضیه فرار کنند و نگاه خود سیستم مرکزی نیز اینطور بود که واحد فرهنگی باشد اما در حد اردو و ثبت نام حج عمره.

ده برابر شدن بودجه فرهنگی دانشگاه آزاد/ ترسیم نقشه راه

وی اظهار داشت: خوشبختانه با تغییر سیستم مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی و روی کار آمدن میرزاده، هاشمی به عنوان معاون فرهنگی، آیت الله هاشمی رفسنجانی در هیات امنا و حضور حجت الاسلام سید حسن خمینی به عنوان نایب رئیس هیات امنا، نگاه فرهنگی در دانشگاه ها تبلور پیدا کرد و هدفمند شد.

اشراقی افزود: در اولین اقدام پس از تغییر مدیریت، بودجه فرهنگی دانشگاه ها از 0.4 درصد به چهار درصد افزایش یافت و ده برابر شد که گام بسیار مهمی در تحقق اهداف فرهنگی محسوب می شود، این بودجه به تصویب نهایی رسیده و بزودی ابلاغ خواهد شد.

وی تهیه نقشه راه را دومین اقدام برای ارتقای شاخصهای فرهنگی در دانشگاه ها برشمرد و بیان کرد: این موضوع نیز در دست بررسی و تدوین است، البته نه بصورت نسخه واحد، بلکه نسخه ای پیشنهادی است که هرمنطقه و استانی بنابر نیازها و شرایط فرهنگی از آن بهره خواهد برد چراکه در کشور ما فرهنگهای متعددی بنابر موقعیت جغرافیایی وجود دارد.

مسئول نظارت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: اما باید پذیرفت که یک برنامه هرچقدر هم خوب باشد اما مجری خوبی نداشته باشد به جایی نمی رسد لذا ما به دنبال شناسایی مجریهای خوب برای این برنامه هستیم و در واقع بازوان اجرایی ما در دانشگاه ها نقشی بسیار موثر و مهم دارند چراکه این بازوان موجب می شوند نقشه راه ترسیم شده بدرستی و کامل در مراکز و واحدها اجرا شود.

در ادامه این مراسم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهریار به ارائه گزارشی از عملکرد فرهنگی این مرکز پرداخت و مسائل و مشکلات فرهنگی این دانشگاه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.