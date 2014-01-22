به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی بعدازظهر چهارشنبه در نشست کارگروه بانوان شهرستان قدس که به منظور ساماندهی برنامه های کمیته بانوان و خانواده در دهه فجر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از روزهای دهه مبارک فجر به نام روز خانواده و بانوان نامگذاری شده که کمیته بانوان موظف است در این روز جشن باشکوهی با محوریت بانوان برگزار کند.



وی افزود: نامگذاری یکی از روزهای دهه فجر به نام بانوان نشان دهنده شان و منزلت بانوان در نظام جمهوری اسلامی و توجه ویژه ای است که دولت به امور بانوان دارد زیرا بانوان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند بنابراین باید به همان میزان هم در امور دخالت داشته باشند.



این مسئول تاکید کرد: در اسلام تفاوتی میان زن و مرد نیست و تنها دلیل برتری تقوا و دیانت است، همچنین توانمندی ها و قابلیتهایی هستند که یک فرد را موفق می کند نه جنسیت، بانوان نیز می توانند همپای مردان در امور اساسی کشور دخالت کنند و حتی از مردان موفقتر هم باشند.



فردی اضافه کرد: بسیاری از بانوان با حقوق خود آشنا نیستند و برای این که سطح فرهنگ عمومی در شهرستان افزایش یابد، باید مقوله آموزش مورد توجه قرار گیرد، کلاس های آموزشی در ابهاد اخلاق در خانواده و نقش زن در خانواده برای بانوان برگزار شود.



وی ادامه داد: بانوان در بحث تعلیم و تعلم نقش بسیار مهم و حیاتی دارند زیرا همه فرزندان ایران اسلامی ابتدا در آغوش مادران خود آموزش می بینند از این رو ابتدا باید بانوان را آموزش داد تا آینده سازان کشور به خوبی آموزش ببینند.



بانوان حضور پررنگ در جشنهای پیروزی انقلاب داشته باشند



فرماندار شهرستان قدس ادامه داد: کمیته بانوان و خانواده نیز مانند دیگر کمیته هایی که وظیفه برگزاری جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی را برعهده دارند، موظفند جشنهای خود را به صورت مردمی برگزار کنند، بانوان باید حضور پررنگی در مراسمها داشته باشند، نسلهای سوم و چهارم انقلاب که آشنایی چندانی با اتفاقاتی که در زمان انقلاب رخ داده ندارند نیز باید در این جشنها حاضر باشند.



در ادامه مشاور فرماندار و مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری قدس اظهار داشت: همه مسئولان امور بانوان ادارات مختلف شهرستان برنامه های خود را برای برگزاری جشن های دهه مبارک فجر به فرمانداری ارسال کرده اند که در نشست ساماندهی برنامه های دهه فجر راجع به آن ها تصمیم گیری خواهد شد.



زهرا فیروزه افزود: کمیته بانوان و خانواده شهرستان قدس قصد دارد با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان آزمون غیرحضوری برای بانوان عضو کارگروه بانوان برگزار کند که البته این آزمون مربوط به بانوان حوزه علمیه بود که به دلیل تقارن با دهه فجر برای اعضای کمیته نیز برگزار می شود.



وی ادامه داد: طی دهه فجر کمیته بانوان اعزامهای مختلفی به اماکن مذهبی دارد که اتوبوسهای شهرداری در اختیار سازمانها و ادارات قرار می گیرد، اداره ورزش و بانوان مسابقات شطرنج، فوتسال و تنیس روی میز را برای بانوان شاغل برگزار می کند همچنین بانوان ورزشکار را برای تجدید میثاق با آرمان های امام راحل به مرقد ایشان اعزام می کند.



در پایان جلسه مقرر شد فرماندار بازدیدی از حوزه علمیه خواهران شهرستان داشته باشد، همچنین مقرر شد نفرات برتر آزمون غیر حضوری تجلیل شوند.