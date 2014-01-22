خودروهای پلاک اروند از تخفیف 50 درصدی پرداخت جرائم بهره مند شدند

آبادان – خبرگزاری مهر: مدیر گمرک منطقه آزاد اروند گفت: به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خودروهای پلاک اروند از 50 درصد تخفیف پرداخت جرایم تخلفات بهره مند شدند.