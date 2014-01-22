جبار عبودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی مالکان خودروهای پلاک اروند که مرتکب تخلفات خودرویی شده اند از ابتدا تا سی ام بهمن ماه جاری می توانند از 50 درصد تخفیف در پرداخت خسارات متعلقه استفاده کنند.
وی اظهار کرد: برای این منظور مالکان خودروهای یاد شده با ارائه اصل مدارک به واحد خودرویی سازمان منطقه آزاد اروند مستقر در بندر خرمشهر مراجعه کنند.
عبودزاده تصریح کرد: مدت زمان یاد شده غیرقابل تمدید است و تنها خودروهایی که در زمان یاد شده پذیرش می شوند مشمول این تخفیف می شوند.
عبودزاده خبر داد:
خودروهای پلاک اروند از تخفیف 50 درصدی پرداخت جرائم بهره مند شدند
آبادان – خبرگزاری مهر: مدیر گمرک منطقه آزاد اروند گفت: به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خودروهای پلاک اروند از 50 درصد تخفیف پرداخت جرایم تخلفات بهره مند شدند.
جبار عبودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی مالکان خودروهای پلاک اروند که مرتکب تخلفات خودرویی شده اند از ابتدا تا سی ام بهمن ماه جاری می توانند از 50 درصد تخفیف در پرداخت خسارات متعلقه استفاده کنند.
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