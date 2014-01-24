به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، حضرت آیت الله جنتی در این مراسم ضمن گرامیداشت میلاد با سعادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و آغاز ماه بهمن گفت: در این ماه، حضرت امام خمینی(ره) بعد از سالها، به وطن بازگشت و مردم از ورود ایشان و فروپاشی نظام طاغوت، شاد شدند.



وی در ادامه با اشاره به حدیثی از کتاب «کفایه الاثر» درباره ادله امامت بیان افزود: پیامبر(ص) بعد از توصیه اصحاب خود به تقوای الهی و اطاعت خداوند، آنان را به رعایت منزلت دو امانت "کتاب خدا" و "عترت" سفارش کردند و سپس امیر مومنان علی علیه السلام را وصی خود قرار دادند و یادآور شدند که جانشینان ایشان به عدد نُقبای بنی اسرائیل و 12 نفر هستند.



آیت الله جنتی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت مسأله حکومت در اسلام و تبیین جایگاه نهاد شورای نگهبان در نظام اسلامی گفت: شورای نگهبان در بدو تاسیس، تشکیلات اداری منسجمی نداشت و این تشکیلات اداری، دفاتر استانی و ... به تدریج شکل گرفت و با گذشت زمان و با کمک و پشتیبانی حضرت امام خمینی (ره) و سپس مقام معظم رهبری، تشکیلات شورای نگهبان قوام گرفت و توانست در انجام مسئولیت های خطیر خود به خوبی اقدام کند.



دبیر شورای نگهبان در ادامه به خدمات شایان دکتر کدخدایی در این نهاد اشاره کرد و یادآور شد: برادر عزیزمان، کدخدایی سالها به عنوان عضو حقوقدان در شورای نگهبان خدمت کردند و 8 سال هم مسئولیت معاونت اجرایی را بر عهده داشتند.



وی افزود: مدیریت نظارت بر انتخابات نیازمند درایت، قاطعیت، پشتکار و قانون مندی بود و در این خصوص دکتر کدخدایی خیلی خوب عمل کردند. برخی افراد خواسته ها و نظرات خاص و فراقانونی در امر بررسی صلاحیت ها داشتند اما دکتر کدخدایی با قاطعیت از اجرای دقیق قانون دفاع می کرد. تقیّد و تعبّد ایشان نسبت به قانون موجب می شد شورای نگهبان بتواند از نظرات خود محکم دفاع کند. اما همین قاطعیت در اجرای قانون، موجب دلخوری برخی صاحب منصبان می گردید و این دلخوری گاه به خصومت منتهی می شد و حتی گاهی این خصومت را ابراز می کردند. در چنین شرایطی است که اهمیت مقاومت و قاطعیت در اجرای قانون، مشخص می گردد.



آیت الله جنتی، با اشاره به برخی وقایع دوران حکومت حضرت امیر مومنان (ع) گفت: همیشه حق گرائی موجب می شود افرادی، به مخالفت برخیزند. چنانکه افرادی که ثروت های نجومی به دست آورده بودند، از حق طلبی حضرت علی (ع) راضی نبودند و به همین دلیل جنگهای مختلف و لعن و نفرین علیه حضرت را آغاز کردند.



دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: کسانی که بر حق و اجرای دقیق قانون ایستادگی دارند به طور طبیعی باید منتظر مخالفت و مقاومت باشند و از خصومت ها و مخالفت ها نترسند و از مسیر قانون گرائی و قاطعیت خارج نشوند.



وی با اشاره به تقاضای مکرر دکتر کدخدایی برای کناره گیری از امور اجرایی شورای نگهبان افزود : نهایتاً به این نتیجه رسیدیم از دکتر ره پیک که عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز هستند و در اداره مرکز تحقیقات شورای نگهبان هم خدمات شایانی داشتند، تقاضا کنیم مسئولیت معاونت اجرائی شورای نگهبان را بپذیرند.



حضرت آیت الله جنتی با اشاره به محسَّنات دکتر ره پیک، وی را سلیم النفس، آرام، منطقی، ملتزم به قانون و دارای سوابق متعدد علمی و دانشگاهی بر شمرد و گفت: امیدوارم ایشان در زمان تصدی مسئولیت، بتواند به پیشبرد بهتر امور اجرایی شورای نگهبان بپردازد.



دبیر شورای نگهبان از همکاران این نهاد خواست با اهتمام به سه مولفه "شرع"، "قانون" و "اخلاق" دکتر ره پیک را یاری کنند و افزود: امیدوارم همه بتوانیم برادرانه و با رعایت اخلاق توفیق بیشتری داشته باشیم.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد دکتر کدخدایی و نیز دکتر صادقی مقدم، که به تازگی به عنوان مشاور عالی در امور حقوقی و سیاسی دبیر شورای نگهبان منصوب شده اند، بتوانند این نهاد را یاری کنند.