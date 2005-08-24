ابومازن طرح تخليه غزه را با مبارك بررسي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، ابومازن در ديدار با حسني مبارك آخرين تحولات مناطق اشغالي بويژه موضوع تخليه 21 شهرك يهودي نشين در نوار غزه و 4 شهرك پراكنده در شمال كرانه باختري را بررسي كرد.



ابومازن تخليه شهرك ها را آغازي براي پايان اشغالگري اسرائيل در مناطق فلسطيني قلمداد كرد و يكي از علل اين امر را به نقش مصر و بويژه حسني مبارك رئيس جمهوري اين كشور نسبت داد كه به گفته وي از هيچ تلاشي براي حمايت از مذاكره كنندگان فلسطيني و حفظ حقوق فلسطينيان فروگذار نكرد.



وي گفت : هماهنگي وارتباط ميان مصر و فلسطين استمرار خواهد يافت و ديدارهاي متقابل و هماهنگي در همه مسائل ادامه خواهد داشت .



رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين بر باز شدن مرزهاي فلسطين با مصر بدون هرگونه موانعي تاكيد كرد.



انتظار مي رود ابومازن با عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب هم با توجه به نزديكي نشست وزيران امور خارجه اتحاديه عرب در قاهره كه اوايل ماه آينده برگزار مي شود، ديدار كند وتحولات اخير مناطق فلسطيني را با وي در ميان بگذارد.

