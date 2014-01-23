حکم شهردار شیروان به امضاء استاندار خراسان شمالی رسید

حامدرضا کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تایید و ابلاغ حکم شهردار شیروان توسط استاندار خراسان شمالی، جعفر بورنگ شهردار منتخب شورای اسلامی این شهر، به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد.

اعضای دوره چهارم شورای شهر شیروان روز 29 آبانماه امسال با اکثریت آرا، بورنگ را از میان 25 گزینه به عنوان شهردار جدید این شهر برگزیدند.

با روی کار آمدن اعضای دوره چهارم شورای اسلامی، مسعود الهی تا تعیین شهردار جدید سرپرستی شهرداری شیروان را بر عهده داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر شیروان دومین شهر بزرگ استان خراسان شمالی با جمعیتی بالغ بر 85 هزار نفر در 60 کیلومتری شمال شرق بجنورد و در مسیر جاده آسیایی قرار دارد.