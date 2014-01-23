تیم پاس همدان با نگاردژ شیراز دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پاس همدان یکی از تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال بانوان است که با تیم های شهرداری بم، دلوار کشتی جنوب، ملوان بندر انزلی، آینده سازان میهن، پالایش گاز ایلام، شهرداری سیرجان، همیاری آذربایجان غربی، نگاردژ شیراز، هیئت گرگان و استقلال در این دوره از مسابقات رقابت کند.

تیم فوتبال بانوان پاس همدان به مربی گری سکینه بیات و سرپرستی اقدس نجف نیا در مسابقات لیگ برتر فوتبال حضور دارد.

در این سری از مسابقات لیگ برتر تیم فوتبال پاس همدان باید پنج شنبه، سوم بهمن ماه به مصاف با نگاردژ شیراز برود.

تیم فوتبال بانوان پاس همدان با انجام 16 بازی و کسب 21 امتیاز در رده پنجم جدول جا خوش کرده است و همچنین تیم نگاردژ شیراز نیز با انجام 14 بازی و کسب 11 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قر ار دارد.

دیدار بین دو تیم فوتبال بانوان پاس همدان و نگاردژ شیراز امروز پنج شنبه ساعت 13 در استادیوم قدس همدان برگزار می شود.

همچنین بنابر اعلام فدراسیون فوتبال دیدار بین دو تیم پاس همدان و نگاردژ شیراز را فاطمه نصرالهی، مهناز ذکایی، سمانه رضایی و لیلی عشیانی قضاوت می کنند.