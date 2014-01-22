تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سوم بهمنماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و سوم ژانویه سال 2014 میلادی.
- سی و چهارمين دوره مسابقات بينالمللي كشتی فرنگی جام يادگار امام (ره) از صبح امروز در سالن شهدای هفتم تير تهران آغاز میشود.
- مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدار آتلتیکو مادرید و آتلتیکو بیلبائو پیگیری میشود.
- مرحله یکچهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری مسابقه فیورنتینا و سیهنا پیگیری میشود.
- مرحله نیمهنهایی مسابقات فوتبال زیر 22 سال ایران امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* کرهجنوبی - عراق
* اردن - عربستان
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