تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سوم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و سوم ژانویه سال 2014 میلادی.

- سی و چهارمين دوره مسابقات بين‌المللي كشتی فرنگی جام يادگار امام (ره) از صبح امروز در سالن شهدای هفتم تير تهران آغاز می‌شود.

- مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدار آتلتیکو مادرید و آتلتیکو بیلبائو پیگیری می‌شود.

- مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری مسابقه فیورنتینا و سیه‌نا پیگیری می‌شود.

- مرحله نیمه‌نهایی مسابقات فوتبال زیر 22 سال ایران امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* کره‌جنوبی - عراق

* اردن - عربستان