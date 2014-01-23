دفاع تمام قد وزیر علوم از تغییرات/ رتبه تنها دانشگاه کشور در فیسبوک و توئیتر

حاشیه های ریاست راکعی بر تنها دانشگاه تک جنسیتی تهرانی

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روزهای هفته جاری، شایعه ریاست فاطمه راکعی بر دانشگاه الزهرا قوت گرفت؛ وی در گفتگو با یکی از رسانه ها این خبر را رد و تکذیب نکرد، اما پس از گذشت چند روز وزارت علوم با صدور تکذیبیه ای با عنوان ابتکارات ژورنالیستی اعلام کرد که تاکنون پیشنهادی مبنی بر ریاست وی بر این دانشگاه مطرح نشده است.

فاطمه راکعی حتی مصاحبه های منتسب به وی را در یکی از رسانه ها تکذیب و اعلام شکایت کرد.

هم اکنون انسیه خزعلی ریاست دانشگاه الزهرا را بر عهده دارد.

یک تغییر پرحاشیه

در این هفته سید حسین حجازی - رئیس مرکز حراست وزارت علوم در راستای تغییرات سیستمی، تغییر کرد؛ اما به گفته یکی از رسانه ها وزیر علوم پس از برگزاری مراسم معارفه رئیس جدید حراست، تغییر مسئول این حوزه حساس وزارتخانه تحت امرش را تکذیب کرده است.

برخی رسانه ها نیز با انتقاد از وزیر علوم اعلام کردند که در مراسم معارفه 200 کارمند وزارت علوم حضور داشته اند. عصر روز گذشته اما وزارت علوم با انتشار خبر برگزاری تودیع و معارفه، آبی بر این آتش داغ تنور رسانه ای ریخت.

وزن مصاحبه چند شد؟

پس از آنکه اعلام شد در کنکور دکتری 93، وزن مصاحبه 70 و وزن آزمون 30 درصد اعلام شده است، نمایندگان مجلس هم بیکار نماندند و وزیر علوم را بار دیگر به مجلس خواندند تا پاسخگوی سوالاتشان باشد.

وزیر علوم در این نشست اعلام کرد که وزن اصلی مصاحبه 20 درصد و وزن اختصاص داده شده به سوابق علمی و پژوهشی 50 درصد است که در این 70 درصد می گنجد.

با این حال برخی نمایندگان از توضیحات وزیر علوم قانع نشده و مقرر شد جلسه دیگری در این باره تشکیل شود.

دفاع از تغییرات

پس از آنکه وزیر علوم بیست و سومین رئیس دانشگاه را هم تغییر داد در مقابل جنجالهای رسانه ای انتصاباتش دفاع کرد.

وی اعلام کرد که تاکنون در دولت یازدهم 23 تغییر در مقابل 49 تغییر دولت نهم در بدنه آموزش عالی صورت گرفته است.

وی همچنین تاکید کرد که خود را آماج حملات وارده به دانشگاهها می داند تا به این مراکز آموزشی آسیبی وارد نشود.

دانشجویان در روزهای تعطیل غذای گرم می خورند

معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرده که دانشجویان دور مانده از خانه و خانواده صرفاً در روزهای جمعه و سایر تعطیلات ناهار گرم میل کنند.

این مقام مسئول، هدف از این حق مسلم دانشجویان را نداشتن دغدغه برای ناهار اعلام کرده است.

شاید بتوان این دانشجویان را نسبت به دانشجویانی که در خوابگاهها بدون میل کردن غذای گرم زندگی می کنند، خوش شانس ترین دانشجویان اعلام کرد.

پیش دستی یک واحد دانشگاه آزاد در توئیتر

در هفته ای که گذشت، تازه ترین رتبه دانشگاههای ایران در میان سایتهای جهانی منتشر شد. جالب ترین گزارشی که از این رتبه بندی به دست آمد در ارتباط با واحد ابرکوه دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاد.

در حالی که 5 هزار و 517 دانشگاه و کالج از 200 کشور دنیا در فیسبوک صفحه دارند، از ایران تنها دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه دارای لینک است. این واحد دانشگاهی همچنین در شبکه اجتماعی توئیتر نیز که 4 هزار و 340 دانشگاه و کالج لینک دارند تنها واحد دانشگاهی ایرانی است که حضور دارد. رتبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه در رتبه بندی 4ICU عدد 8430 است.