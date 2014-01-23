به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي لاريجاني عصر چهارشنبه با استقبال گرم حجت الاسلام محمد صادق صالحي منش استاندار قم و حجت الاسلام علی بنايي، معاون سياسي و امنيتي استاندار، وارد قم شد.

حجت الاسلام محمد صادق صالحي منش سپس با حضور در منزل دكتر لاريجاني در ارتباط با مسائل قم با وی گفتگو کرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن تشكر از حجت الاسلام والمسلمين صالحي منش، تلاش صادقانه در حل مسائل را بسيار مهم ارزيابي كرد و پشتيباني آيات عظام و مردم شريف قم از استاندار قم را نشان از تدبير و سبقه بالاي انقلابي ايشان عنوان كرد.

وي اولويت اصلي توسعه استان قم را تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام عنوان و تأكيد نمود اميدوارم با انتخاب تيم كاري كه به خوبي در حال انجام است بتوانيد در پيشرفت استان موفق باشيد.

تأکید بر جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي

نماینده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي با اعلام آمادگي در پيگيري امورات استان افزود: جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي بسيار حائز اهميت است كه بايد همه مديران توجه ويژه داشته باشند.

استاندار قم نیز در اين جلسه با ارائه گزارشي از كارهاي انجام شده طي هفته‌هاي اخير، برنامه‌هاي خود در پيشبرد اهداف استان را تشريح نمود.