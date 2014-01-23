اعضای شورای عالی شهرسازی از کرج بازدید کردند/ بررسی وضعیت کاخ مروارید، باغ سیب، باغ فاتح و تپه مرادآب

به گزارش خبرنگار مهر، "پیروز حناچی" معاون وزیر راه و شهرسازی، "مهدی حجت" معاون سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، "هوشنگ خندان دل" معاون عمرانی وزیر کشور، "سعید متصدی زرندی" معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، سید طاهر طاهری استاندار البرز، مجید سریزدی معاون عمرانی استاندار، علی ترکاشوند شهردار کرج و جمعی دیگر از مسئولان استان عصر چهارشنبه از مجموعه ای از بناهای تاریخی و باغات کرج بازدید کردند.



در جریان این بازدید نحوه احیاء این کاخ به عنوان ابنیه ای تاریخی و با ظرفیت گردشگری توسط مسئولان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

کاخ مروارید طی روزهای اخیر جهت بازسازی و احیا به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج واگذار شده است. این کاخ در زمینی به وسعت 111 هکتار با دو هزار و 500 متر زیربنا به شیوه معماری مدرن توسط «فرانک لوید رایت» پر آوازه ترین معماران غربی احداث شده است.

این بنا از دو پوسته بتونی ساخته شده و با نورگیر وسیعی کل سقف را پوشش می دهد. یکی از مهمترین و زیباترین فضاهای کاخ، اتاق صدف است که دارای تزئینات مختلفی بوده، فضای بیرونی آن به شکل حلزون است. این احجام، بر اساس اندیشه رایت، با ایده همخوانی با طبیعت ساخته شده است.

کاخ مروارید که در مهرشهر کرج واقع است؛شامل فضاهای متعددی همچون سالن پذیرایی، سالن سینما، استخر، آب‌نما، محل نگهداری پرندگان کمیاب و... است و در طراحی فضای بیرونی این مجموعه دریاچه کوچکی از سه طرف کاخ را احاطه کرده است.

این اثر که تا اوایل دهه 80 در معرض بازدید عموم قرار داشت در حال حاضر پس از یک دهه به سازمان پارک ها وفضای سبز شهرداری کرج واگذار شده است.

پیش تر توافقاتی صورت گرفته بود تا 30 هکتار این مجموعه تغییر کاربری یابد و 24 هکتار از مساحت کاخ به صورت مجموعه ای فرهنگی، تاریخی مورد بازسازی و بهره برداری قرار گیرد و مابقی نیز به عنوان سرانه های خدماتی و ... مورد مطالعه قرار گیرد.

در جریان این بازدید اعضای شورای عالی وزارت شهرسازی کشور و مسئولان استانی بر ضرورت مرمت این مجموعه تاریخی تأکید داشتند.

بر اساس ارزیابی ها بيش از 10 ميليارد تومان اعتبار برای بازسازی این مجموعه تاریخی نیاز است و ورود بخش خصوصی را می طلبد.

باغ سيب شمس يا باغ سيب مهرشهر که از آن به عنوان ریه تنفسی شهر یاد می شود، 360 هكتار مساحت دارد و از بزرگترین و زیباترین باغات کرج به شمار می آید.

حفظ و احیا این باغ بزرگ و قدیمی همواره یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه حفاظت از باغات کلانشهر کرج بوده و مسئولان در دوره های مختلف بر لزوم نگهداری از آن تاکید کرده اند؛ گرچه دوستداران محیط زیست و طبیعت کمتر شاهد تحقق یافتن وعده ها درباره این باغ بوده اند.

280 هکتار از اراضی باغ سیب مهرشهر در اختیار بنیاد مستضعفان و 80 هکتار آن نیز تحت تملک دانشگاه علامه طباطبایی قرار دارد.

باغ فاتح جهانشهر نیز به عنوان میراث ماندگار مرحوم محمد صادق فاتح یزدی محسوب می شود. این فرد نیکوکار و یزرگ منش با تلاشهای بسیار این باغ را پیش از انقلاب آباد کرد.

به گفته برخی افراد آگاه عمر درختان این منطقه ۶۰ تا۱۱۰ سال تخمین ‌زده می‌شود و وسعت باغ فاتح بین ۱۳۰ تا۳۰۰ هکتار بوده که متاسفانه باید گفت اکنون کمتر از۲۰ درصد آن باقی مانده است.

این تیم همچنین از تپه مرادآب واقع در منطقه اسلام آباد کرج نیز بازدید کردند.

مرادآب تپه سرسبزی بود که تا پیش از دهه 40 برای چرای دام‌ها مورد استفاده اهالی روستای بیلقان کرج قرار می‌گرفت اما رفته رفته جمعیت زیادی از روستاها و شهرهای اطراف به این منطقه مههاجرت کرده و در آنجا ساکن شدند.

با توجه به مشکلات بی شمار این منطقه از سال 72 طرح ساماندهی آن در دستور کار قرار گرفت اما با گذشت 20 سال هنوز اقدام قابل توجهی برای آن صورت نگرفته است.

در جریان این بازدید عباس زارع مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، پسندیده مدیرکل محیط زیست استان البرز و دیگر مسئولان استانی نیز حضور داشتند.