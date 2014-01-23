برخی نمایندگان تهران طی 600 روز در یک جلسه هم شرکت نکرده اند/ اقدامات تکمیلی در خصوص مسمومیت آب پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات شهرستان پردیس که با حضور مهاجر فرماندار پردیس، لاله شهردار پردیس، جعفری شهردار بومهن و شماری دیگر از مسئولان محلی به میزبانی شورای اسلامی شهر بومهن برگزار شد، اظهار داشت: خدمت به مردم ایران افتخاری بزرگ برای هر مسئولی در نظام مقدس اسلامی است.

هاشمی در واکنش به گلایه یکی از مسئولان حاضر در جلسه نسبت به عدم سرکشی برخی نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی از حوزه های انتخابیه خاطرنشان کرد: البته من از تقسیم بندی حوزه های تحت پوشش تهران بین نمایندگان مجلس برای سرکشی خبر ندارم اما طبق وعده گذشته فصلی یک بار در خدمت مردم شهرستان پردیس هستم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تهران دارای شرایطی متفاوت با سایر نقاط کشور است، در حال حاضر صرفاً در پایتخت و بدون احتساب شهرستان های حوزه مشترک تهران دو هزار و 800 مسجد به عنوان کانون و محور محلات وجود دارد.

وی اضافه کرد: در برخی مناطق مردم از عدم سرکشی نمایندگان مجلس گلایه دارند و برخی دیگر از همشهریان در سایر مناطق رسیدگی به مسائل کلان کشور را بهتر از اینچنین سفرهایی ارزیابی می کنند.

این مسئول افزود: علاوه بر این نباید فراموش کرد که نمایندگان تهران دارای جوانب ملی نیز هستند، از سوی دیگر حضور در بهارستان یعنی خدمت به عنوان نماینده ای برای همه مردم ایران، همچنین هم اکنون سه تن از نمایندگان تهران رؤسای کمیسیون های مجلس هستند و این مهم بر جنبه وظایف ملی آنها می افزاید، با این تفاسیر حوزه و جنبه های کاری نمایندگان تهران به حدی گسترده و زیاد است که اگر قرار بود سرکشی به مناطق به عدالت باشد باید هر شش یا 9 ماه این مهم محقق می شد.

هاشمی بیان داشت: البته به هر روی این گلایه دوستان را تا حدودی قبول دارم؛ امروز نشستی با مسئولان محلی شهرستان های استان تهران برگزار شد که در آن تنها 11 نفر از 31 نماینده حضور داشتند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این بین برخی نمایندگان تهران در مجلس طی طول 600 روز گذشته از دوره نهم حتی یک جلسه هم نداشته اند.

انجام اقدامات تکمیلی در خصوص مسمومیت آب پردیس

وی ادامه داد: هدف از سفر امروز حضور در جمع مسئولان و همچنین مردم برای بررسی بیشتر مشکلات و مسائل منطقه در راستای پیگیری و همچنین تلاش در مسیر رفع آنها است، امیدوارم با ایجاد فضای همفکری و تعامل میان مسئولان نتایجی مثبت از این جلسه حاصل و اقداماتی منجر به خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر به مردم انجام شود.

این مسئول اضافه کرد: امروز صبح نمایندگان در مجلس شورای اسلامی میزبان تنی چند از مسئولان محلی تهران بودند، در این نشست فرماندار شهرستان پردیس در خصوص آخرین خبرها و شرایط پرونده مسمومیت در این شهر و شهرستان گزارشاتی را ارائه کرد.

هاشمی تصریح کرد: موضوع بروز مسمومیت در شهرستان پردیس به ویژه شهر جدید پردیس به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقداماتی تکمیلی نیز در این خصوص انجام شود تا آسیب شناسی در این زمینه صورت گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: باید به طور کامل کنکاش شود که این مشکلات از کجا ناشی شده و چگونه می توان از بروز مجدد آن پیشگیری کرد تا شاهد تکرار دوباره آن نباشیم.

وی بیان داشت: همچنین باید پاسخی مناسب به افکار عمومی داده شود که دلایل بروز این مسمومیت چیست و احیاناً اگر قصور و تقصیری از افرادی سر زده، مقصران و سهل انگاران چه کسانی بودند.

تأثیرات متقابل پایتخت و پردیس بر یکدیگر

این مسئول با اشاره به تأثیرات متقابل پایتخت و شهرستان پردیس بر یکدیگر خاطرنشان کرد: مشکلاتی که در این نشست مطرح می شود را می توان از طرق مختلف مورد پیگیری قرار داد تا اگر شده حتی قدمی کوچک در مسیر رفع مشکلات مردم برداشت.

هاشمی ادامه داد: شهرستان پردیس و شهر بومهن را باید یکی از نقاط مهم برای پایتخت دانست که تأثیرات مستقیم و متقابلی بر یکدیگر دارند، امروز بسیاری از شاغلان تهرانی در دو شهر پردیس و بومهن ساکن هستند و باید تلاش کرد که شرایط بهتری برای سکونت این شهروندان فراهم ساخت.

لزوم رعایت قانون در ساخت و سازها

وی با بیان اینکه در وضع کنونی خیلی نباید چشم به اعتبارات دوخت، گفت: برخی امور با اخذ مجوز، تصویب یک سری پیشنهادات و واگذاری برخی اختیارات قابل حل هستند، در این بین پیروی از قانون راهکار رفع بسیاری از مشکلات است.

این مسئول با اشاره به برخی مسائل پیرامون ساخت و سازها در بومهن خاطرنشان کرد: به هر حال برخی حقوق مکتسبه را می توان از طریق تهاتر پاسخ گفت، اقداماتی از این دست باید در کمترین زمان ممکن صورت گیرد چراکه تعویق آن می تواند بر هزینه های مختلف امور بیفزاید.

هاشمی ادامه داد: در زمان حضور آقای کرباسچی به عنوان شهردار تهران نزدیک به 150 هزار پارکینگ از طریق صدور مجوز تغییر کاربری به قیمت هر پارکینگ 75 هزار تومان فروخته شد، از این طریق پول هنگفتی کسب و اموری با آن انجام شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حال امروز باید متری چند میلیارد تومان پرداخت کرد تا راه برای اجرای طرح تعریض معابر باز شود و به هر ترتیب هنوز این مشکل حل نشده و مردم هم گرفتار شده اند.

وی با تأکید بر لزوم توجه به کیفیت کار پیش از سایر شاخص های اجرایی افزود: مدیران باید در اجرای امور به کیفیت کار بیش از شاخص های دیگر بها دهند، اما به تأسف گاه دیده می شود که ابعادی نظیر هزینه و زمان بیش از عنصر مذکور تحت توجهات قرار دارد.

این مسئول ادامه داد: یکی از نتایج عدم توجه به کیفیت در اجرای طرح های عمرانی، ساخت و ساز واحدهایی با عمر کوتاه است که نتیجه ای جز تولید بافت فرسوده را به دنبال ندارد.

ایجاد مترو در شهرهای جدید

وی با اشاره به آخرین پیگیری های نمایندگان مجلس در خصوص متروی تهران - پردیس خاطرنشان کرد: طبق مصوبات موجود خطوط متروی استان تهران تا شهرهای جدید احداث می شوند، البته در این میان مراکز جمعیتی و سکونت گاه های پشتیبان شهرها نیز مدنظر قرار گرفته اند که ایستگاه هشتگرد در کرج، پردیس در شرق تهران، پرند و بنا به دلایلی ورامین نیز از آن جمله شمرده می شوند.

این مسئول ادامه داد: باید طی مطالعه و بررسی های دقیق امکان سنجی صورت گیرد که ایجاد ایستگاهی در بومهن در ادامه مسیر قطار شهری تهران - پردیس چه میزان هزینه عمرانی در پی دارد و سپس در خصوص آن تصمیم گیری کرد.