مسئولان باید سر سفره سلامت مردم بنشینند/ فاصله 1000 برابری درآمدها در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود پزشکیان با حضور در برنامه ثریا که بامداد پنج شنبه از شبکه اول سیما پخش شد، به وضعیت نظام سلامت در کشور اشاره کرد.

وی با بیان این مطلب که مشکلات در حوزه سلامت کشور وجود دارد، تاکید کرد: همیشه نباید دنبال مقصر بگردیم بلکه باید سعی کنیم مشکلات را برطرف کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این مطلب که مشکلات نظام سلامت در بعضی جاها خودش را نشان می دهد، افزود: توان بیمه ها برای پرداخت هزینه های درمان در حدود 20 درصد است و دولت نیز در حدود 23 درصد این هزینه ها را تقبل می کند و مابقی آن که در حدود 65 درصد است، از جیب مردم پرداخت می شود.

پزشکیان برای حل این مشکل، پیشنهاد داد که در گام اول باید از آدمهای بزرگ شروع کرد. بطوریکه اگر قرار است برای هزینه های سلامت، پول کم داشته باشیم این پول باید برای همه کم باشد.

وی ادامه داد: من که نماینده مردم هستم و مدیران و مسئولان دولتی می بایست سر سفره ای بنشینیم که برای مردم پهن کرده ایم.

پزشکیان تاکید کرد: کسانی که در راس حاکمیت قرار دارند و برای مردم تصمیم می گیرند، حق ندارند سفره خودشان را از مردم جدا کنند.

وزیر اسبق بهداشت اظهارداشت: همین اتفاق می افتد که باعث می شود شاهد درآمدهای نجومی برخی از پزشکان باشیم. در صورتی که ما حق نداریم، کسانی که نیاز دارند را نبینیم.

پزشکیان با اعلام اینکه فاصله درآمدها در حوزه سلامت تا 1000 برابر است، گفت: پزشکان ما بیشترین خدمت را با کمترین درآمد انجام می دهند اما متاسفانه دیده نمی شوند. زیرا، کسی حاضر نمی شود پس از چند درس و تحصیل، با خانواده اش برود در منطقه ای محروم و خدمت کند و حقوقی که می گیرد بین یک تا یک و نیم میلیون تومان باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این مطلب که بیمه ها در مشکلات به وجود آمده در نظام سلامت مقصر نیستند، از غیرواقعی بودن سرانه درمان انتقاد کرد و افزود: تا زمانی که نخواهیم این سرانه را واقعی ببینیم، این مشکلات وجود خواهد داشت.

در ابتدای این برنامه، نمودارهای مختلفی از وضعیت هزینه های سلامت، درآمدهای پزشکان و... نشان داده شد که بر اساس یکی از همین نمودارها، در 11 سال گذشته حداقل دستمزد کارگر طبق قانون کار فقط 5.7 برابر شده است در حالی که این افزایش برای جراحی در بخش خصوصی 15.6 برابر، بیهوشی 14.6، داخلی 27 و هتلینگ بیمارستانی نیز 16.2 برابر بوده است.

همچنین درآمد پزشکان رشته مختلف بخش دولتی نیز در نمودار جداگانه ای نشان داده شد که بر اساس آن درآمد پزشک اورولوژی در یک ماه 26 میلیون تومان، چشم 30 میلیون، زنان و زایمان 31 میلیون، گوش و حلق و بینی 32 میلیون، جراح قلب 38 میلیون، ارتوپد 49 میلیون و جراح مغز و اعصاب 65 میلیون تومان بوده است.