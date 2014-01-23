ظرفیت های منطقه آزاد چابهار به درستی آشکار نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان روز چهارشنبه در نشست با مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: منطقه آزاد چابهار ظرفیت ها و قابلیت های بسیار مهمی درراستای گردشگری و جذب سرمایه گذاری دارد و باید بیش از گذشته بر معرفی و جذب سرمایه گذاران در این منطقه تلاش کرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: طرح جامع منطقه آزاد نیاز به بازنگری داشته و برای توسعه و پیشبرد اهداف مد نظر باید تلاش بیشتر و برنامه ریزی منسجمی انجام گیرد.

وی ایجاد و احداث صنایع پتروشیمی را یکی از فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاری در راستای توسعه این منطقه عنوان کرد و افزود: جذب سرمایه های داخلی و خارجی از ابزارهای مهم توسعه این منطقه است که با رفتار و نگاه مسئولان این منطقه گره خورده است.

وی همچنین پتانسیل ها و قابلیت های این منطقه را با توجه به شرایط اقلیمی موجود منحصر بفرد خواند و افزود: برای معرفی و شناساندن این ظرفیت های بالقوه باید تلاش مداومی در دستور کار قرار گیرد.

ترکان یادآور شد: زمینه سازی بستر مشارکت سرمایه گذاران و نیروهای بومی با تشکیل تیم های کارآفرین در ایجاد خودباوری در جوانان و ایجاد اشتغالزایی مبتنی بر سرمایه گذاری بومی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی این منطقه خواهد داشت که می بایست با در نظر گرفتن امتیازات ویژه بستر جذب این سرمایه ها را فراهم ساخت.