صدرنشین جدید لیگ برتر جودو باشگاه های کشور مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در سالن شهید افراسیابی تهران در حضور کادر فنی تیم ملی و نایب رئیس فدراسیون برگزار شد. دیدارهای این هفته با برتری 4بر2 میزان خراسان شمالی مقابل نفت مسجد سلیمان آغاز شد. میزانی که در نفرات خارجی خود را در ترکیب نداشتند با چهار پیروزی حميدقلي حسنقله، الياس علي اکبري، علي محمدنيا و حامد ملک محمدي سه امتیاز این مبارزه را مقابل یکی از بهترین تیم های شهرستانی به حساب خود واریز کردند. قاسم نوري زاده و قاسم احدي نيز دو جودوکار پیروز نفت مسجدسليمان در این پیکار بودند.

در ادامه هفته پاس ثامن الحجج که برخی از چهره های ملی پوش را در ترکیب دارد 4 بر 2 از سد دانشگاه آزاد گذشت. جوادمحجوب، وحيد حسن زاده، سعيد ملايي و اميرقاسمي نژاد چهار پیروزی انفرادی پاس را کسب کردند و برای دانشگاه آزاد هم اميرحسين خادميان و علي اصغر موسوي پیروز از تاتامی خارج شدند.

پالايش گاز ايلام که در ليگ امسال باقدرت به میدان آمده و تا اینجای کار یکی از اضلاع قهرمانی را تشکیل داده نفت مسجد سليمان را 5 بر 2 شکست دهد. سعيد خسروي نژاد، بهزاد محرمي، محسن عزيز پور و سعيد مرادي براي ايلام و احسان بهراميان و قاسم احدي براي مسجدسليمان برنده از ميدان خارج شدند.

در پایان رقابتهای هفته سوم موسسه مالي و اعتباري ميزان با 15 امتياز و تفاضل برد و باخت انفرادی 13+ به صدر جدول صعود کرد. پاس خراسان رضوي با یک بازی کمتر و 15 امتياز در مکان دوم ایستاده و پالايش گاز ايلام با 12 امتياز رده سوم جدول را از آن خود کرد.

نتايج کامل هفته سوم رقابتهای لیگ برتر جودو:

دور چهارم:

پالايش گاز ايلام 5 - نفت مسجد سليمان 2