  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۱

درهفته گذشته/

2 میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: تعداد 2 میلیون و 415 هزار و 916 سهم و حق تقدم طی هفته گذشته در تالار بورس زاهدان معامله شد.

سوگل هیراد در گفتگو با مهر اظهار داشت: در داد و ستد هفته گذشته تعداد 2 میلیون و 415 هزار و 916 سهم به ارزش 14 میلیارد و 35 میلیون ریال در تالار بورس زاهدان مورد معامله قرار گرفت.

وی تعداد سهام مورد معامله را از میان 58 شرکت عنوان کرد و افزود: 80 درصد ارزش معاملات را خرید و 20درصد آن را فروش سهام شامل شد.

وی تعداد کدهای معاملاتی جدید را  49 عدد عنوان کرد و ادامه داد: بیشترین ارزش معاملات مربوط به شرکت دارویی تامین به ارزش بیش از 7 میلیارد و 700میلیون ریال در این هفته اختصاص داشت.

هیراد بیان داشت: در هفته گذشته همچنین شرکت های دارویی تامین، سرمایه گذاری پردیس، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت اصفهان به عنوان چهار شرکت برتر از لحاظ داد و ستد شناخته شدند.

کد مطلب 2219818

