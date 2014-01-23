2 میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

سوگل هیراد در گفتگو با مهر اظهار داشت: در داد و ستد هفته گذشته تعداد 2 میلیون و 415 هزار و 916 سهم به ارزش 14 میلیارد و 35 میلیون ریال در تالار بورس زاهدان مورد معامله قرار گرفت.

وی تعداد سهام مورد معامله را از میان 58 شرکت عنوان کرد و افزود: 80 درصد ارزش معاملات را خرید و 20درصد آن را فروش سهام شامل شد.

وی تعداد کدهای معاملاتی جدید را 49 عدد عنوان کرد و ادامه داد: بیشترین ارزش معاملات مربوط به شرکت دارویی تامین به ارزش بیش از 7 میلیارد و 700میلیون ریال در این هفته اختصاص داشت.

هیراد بیان داشت: در هفته گذشته همچنین شرکت های دارویی تامین، سرمایه گذاری پردیس، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت اصفهان به عنوان چهار شرکت برتر از لحاظ داد و ستد شناخته شدند.